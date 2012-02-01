Ночью в Украине ожидается до 33° мороза

Завтра в Украине ожидается очень холодная погода с температурой ночью 25-30° мороза, на Прикарпатье и севере страны местами 33°, днем 17-22° мороза.

В южных, восточных, Днепропетровской областях ночью 20-25°, днем 12-17° мороза, на Закарпатье и в Крыму ночью 18-23°, днем 8-13° мороза, на Южном побережье Крыма ночью 10-13°, днем 1-6° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Без осадков, лишь в Крыму, Приазовье и местами в восточных областях небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем на юге местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области в четверг ночью ожидается 25-30° мороза, местами 33°, днем 17-22° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В Киеве ночью 25-27°, днем около 20° мороза.