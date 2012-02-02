Местная власть должна сама решать, где запрещать продажу алкоголя и табака - Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что парламент окончательно на законодательном уровне должен закрепить право за органами местного самоуправления самостоятельно определять места, где будет запрещена продажа алкоголя и табака.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время круглого стола на тему: «Каким должен быть в Украине 2012 год - год спорта и здорового образа жизни".

«Мы должны иметь политическую волю, и пройти до конца. Это касается законопроекта, который предусматривает право местного самоуправления самостоятельно определять места ограничения продажи алкогольных напитков и табачных изделий», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, в настоящее время как только органы местного самоуправления устанавливают такое запрещение, сразу появляются судебные иски к ним.

Кроме того, отметил вице-спикер, должно быть увеличено расстояние от учебных заведений до тех мест, где разрешена продажа алкоголя и табака. «Принципиально, чтобы в части ограничения местная община имела право сама принимать решение», - сказал Н.ТОМЕНКО. Он добавил, что в настоящее время для детей единственный способ купить алкогольные напитки и табак - это киоски, поскольку в магазинах уже установлен четкий запрет.

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