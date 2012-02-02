За продажу несовершеннолетним алкоголя и табака в 2011 г. аннулировали 670 лицензий

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в 2011 году аннулировала 670 лицензий за продажу несовершеннолетним алкоголя и табачных изделий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, по сравнению с 2010 годом количество аннулированных лицензий увеличилось на 310.

Среди нарушителей есть крупные супермаркеты. Например, в Симферополе в одном из местных магазинов подростку продали алкогольный напиток и сигареты, из-за чего магазин потерял лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.

За подобное нарушение аннулированы лицензии и двум большим супермаркетам Днепропетровска.

В ГНСУ отмечают, что продажа алкоголя и табака несовершеннолетним является одним из главных оснований для аннулирования лицензий. Потерять лицензию можно за продажу алкогольных и табачных изделий в ненадлежащих для этого местах, неуплату платежа за лицензию в течение 30 дней с момента ее приостановления, а также по заявлению субъекта хозяйствования. В целом, в 2011 году аннулировано почти 26 тыс. лицензий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Местная власть должна сама решать, где запрещать продажу алкоголя и табака - Томенко