Весной придется пересевать 2 млн. га озимых - Присяжнюк

В Украине весной нуждаются в пересеве около 2 млн. га озимых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Полтаве заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, засушливая осень, потом отсутствие снега и сегодняшние морозы свидетельствуют о том, что около 2 млн. га озимых в Украине нуждаются в пересеве.

В связи с этим, Минагропрод рекомендовал увеличить посевы кукурузы и ячменя.

"Поскольку необходимо дополнительное количество семян, министерство инициировало предложение об уменьшении ставки НДС на кукурузу, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагает временно, до 1 мая 2012 года, освободить импорт семян кукурузы от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС).

По данным Минагропрода, в Украине озимой пшеницей было засеяно 6,5 млн. га, ячменем - 1,2 млн. га, рожью - 0,3 млн. га и озимым рапсом - 0,9 млн. га.

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