Государство будет рекомендовать сельхозпроизводителю, какие культуры выращивать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера вечером, находясь в Полтаве, в эфире ОГТРК «Лтава» заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, в условиях рыночной экономики рынок должен диктовать условия ведения бизнеса.

«Однако в сельском хозяйстве нужен другой подход к ведению бизнеса. Мы будем рекомендовать им, что выращивать, чтобы минимизировать риск рыночных колебаний. Смотрите, Украина выращивает 20 миллионов тонн картофеля в год. Потребляем мы 6,5 млн., на экспорт около 1 миллиона уйдет. Остальное, из-за отсутствия складов хранения, или пропадет, или будет вскормлено скоту. Это же непродуктивно. Мне говорят, рынок все сам отрегулирует, но только не в аграрном секторе», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он также сказал, что такая ситуация сегодня сложилась с сахаром и гречкой.

«О гречке я теперь больше беспокоюсь не где ее взять, а куда девать», - сказал министр.

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