Минагропрод через месяц презентует программу развития сельских территорий

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины через месяц презентует программу развития сельских территорий в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера в Полтаве на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, с принятием программы жители сел почувствуют позитив.

«В течение месяца мы презентуем программу развития сельских территорий. Развитие села для нас является приоритетом. Уже вскоре в селе почувствуют позитив. Поможет в этом и земельная реформа. Так, отчисления 1% от аренды земельных паев принесет сельским советам в Украине более 5 миллиардов гривен», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля 2010 года правительство одобрило Концепцию Государственной целевой программы устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года.

Цель данной программы - повышение уровня жизни сельского населения, охрана окружающей природной среды, сохранение природных, трудовых и производственных ресурсов, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного производства.

Концепция предусматривает пути и способы решения проблем сельских территорий. Так, в частности, планируется создание благоприятных условий для проживания населения на сельских территориях путем внедрения социальных стандартов и нормативов в соответствии с европейскими, развития объектов социальной инфраструктуры, содействия созданию коммунальных предприятий для бытового обслуживания сельского населения и благоустройства сельских населенных пунктов, повышения качества образовательных услуг, развития сельского аграрного туризма, народных промыслов, предпринимательства и пр.

Выполнение Программы обеспечит повышение уровня занятости и увеличение доходов сельского населения, развитие инженерной и социальной инфраструктуры сельских населенных пунктов и улучшение экологической ситуации в сельской местности.

Расходы для выполнения Программы будут осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов, а также сельских и поселковых обществ, частных инвестиций. Кроме того, будет привлекаться международная техническая и финансовая помощь.

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