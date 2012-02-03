Украина не получала от РФ обращений по поводу некачественной молочной продукции

Министерство экономического развития и торговли Украины не получало никаких официальных обращений от российской стороны по поводу некачественной молочной продукции украинских производителей, которая реализуется в Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра экономического развития и торговли Украины - руководитель аппарата Владимир ПАВЛЕНКО в пятницу на брифинге.

«Никакого официального обращения к Минэкономразвития касательно некачественной продукции, которая поступает в Российскую Федерацию, не поступало. К сожалению, есть только заявления в средствах массовой информации. Кроме заявлений ничего нет», - сказал В.ПАВЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 8 января 2012 года главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что Россия может пойти на ограничение ввоза из Украины аграрной продукции. Также Роспотребнадзор заявлял об ухудшении потребительских свойств молочной продукции, которая поставляется в РФ из Украины в последнее время.

24 января в Роспотребнадзоре заявили, что 14 видов сыров шести украинских производителей не соответствуют техническому регламенту.

23 января сайт Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины сообщил, что министр сельского хозяйства России Елена СКРЫННИК не видит проблем с украинскими сырами.

«Я считаю, что этот вопрос и не стоял, потому что мы как реализовывали эту продукцию, так и продолжаем ее реализовывать», - сказала Е.СКРЫННИК.

По ее словам, она уже обсудила этот вопрос с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ. «Мы пришли к общему мнению, что не видим в данном вопросе никаких проблем», – отметила она.

В свою очередь, председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК проинформировал, что Госветфитослужба уже обратилась к российским коллегам с просьбой предоставить официальную информацию относительно проверок сырной продукции, импортируемой из Украины.

2 февраля глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что его ведомство проведeт очередную серию проверок украинских сыров, поставляемых в Россию, на предмет содержания растительных жиров. Он подчеркнул, что все образцы украинских сыров, которые были проверены в Москве, содержали пальмовое масло.