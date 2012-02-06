Азаров предупреждает - холода продержатся до 20 февраля

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предупреждает, что холода в Украине продержатся до 20 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге.

«К сожалению, холода еще продержатся, но, может быть, не будет уже таких минус 30, но минус 25-26 ночью еще будет. Продержится примерно где-то до 20 февраля», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что все службы в Украине готовы к работе в таких погодных условиях.

«Естественно, все службы - и страны в целом, и местных органов власти - находятся в соответствующем режиме. Работа руководящего состава круглосуточная, МЧС - круглосуточно, пункты обогрева мы уже развернули более 3000 и фактически охватили всех, кто в них нуждается», - сказал Н.АЗАРОВ.

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