На этой сессии ВР не будет рассматривать во втором чтении законопроект о рынке земель - Литвин

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что на этой сессии парламент не будет рассматривать во втором чтении законопроект о рынке земель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

По словам В.ЛИТВИНА, «законопроект о рынке земель будет рассмотрен тогда, когда общество будет готово его воспринять». «Я думаю, что не на этой сессии», - добавил он.

Как отметил В.ЛИТВИН, существует «неприемлемое противодействие со стороны людей, которые имеют в аренде сотни тысяч гектаров земли, и их статус-кво устраивает, потому что они за бесценок владеют практически значительным земельным ресурсом Украины».

В то же время председатель ВР заметил, что общественность негативно относится к этому законопроекту. «Нельзя допустить того обстоятельства, которое у нас живучее, что у нас человек на селе рассматривается этаким получеловеком, полуволом, страдающим от всего», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что необходимо проводить разъяснительную работу.

«На этой сессии не стоит спешить, и рассматривать этот законопроект, поскольку он будет предметом или объектом жесткого критического противодействия. Такие вопросы судьбоносные нужно принимать в спокойной, взвешенной обстановке», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 31 января на пресс-конференции председатель Государственного агентства земельных ресурсов Сергей ТИМЧЕНКО заявил, что законопроект «О рынке земель» ожидается к рассмотрению Верховной Радой во втором чтении на пленарном заседании 7-10 февраля т.г.

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