Производители ранних овощей недополучат более 100 млн. долл. из-за низких цен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», по мнению экспертов УКАБ, ситуация, сложившаяся сегодня с украинским «борщевым набором», не добавляет оптимизма производителям ранних овощей из-за очень низких цен. По оценкам УКАБ, объем рынка ранних овощей, включая продукцию из промышленных теплиц, составляет около 300 тыс. тонн, что в денежном эквиваленте оценивается примерно в 400 млн. долл. «Ранние овощи - это первые деньги, которые получает аграрий в сезоне. Для многих это будет как глоток воздуха после провального нынешнего сезона. Основной ассортимент: огурцы, томаты, картофель, капуста, редис, морковь, свекла. И если производителям таких продуктов как огурец, томат, редис особо не за что беспокоиться, то производителям ранней капусты, картофеля, моркови, свеклы есть над чем поразмыслить, потому что цены на продукцию прошлого сезона слишком низкие, и весной они лучше не станут, слишком большие остатки и практически отсутствует спрос», - отмечает эксперт плодоовощного рынка УКАБ Игорь СТРЕЛЮК.

По его словам, в сезоне 2011 года цены на «борщевой набор» в весенний период были в среднем 9-11 грн. Поэтому, когда появилась первая молодая картошка, капуста, морковь по цене 12-14 грн. потребитель особо разницу не почувствовал. «А если в этом сезоне «борщевой набор» стоит 0,8-1,5 грн., а ранние овощи будут стоить в ценовом диапазоне 10-14 грн., как на это прореагирует потребитель? Будет ли он психологически готов покупать в объеме раннюю продукцию?», - добавляет И.СТРЕЛЮК.

По оценкам экспертов УКАБ, в сложившейся ситуации производители ранних овощей недополучат более 100 млн. долл.