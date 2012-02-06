Закон о рынке земли преследует интересы крупных арендаторов — эксперты

Новая редакция законопроекта «О рынке земель» преследует интересы крупных отечественных арендаторов земельных участков.

Такое мнение высказали управляющий партнёр юридической фирмы Arzinger Тимур БОНДАРЕВ и старший юрист Arzinger Станислав ГЕРАСИМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«Исходя из анализа внесенных в законопроект изменений, можно констатировать, что сделаны они в пользу крупных отечественных арендаторов земельных участков. В отсутствие права на покупку земельных участков сельхозназначения иностранными лицами и юридическими лицами вообще, а также в сочетании с ограничениями на владение земельными участками по субъектному составу и по площади, собственникам земельных участков некому продать свои участки по рыночной цене. Единственным реальным покупателем остается государство, финансовые ресурсы которого ограничены, что создает чрезвычайно благоприятные условия для повышения роли чиновников при выборе участков для покупки в собственность государства. А сам закон обеспечивает достаточно комфортную и безоблачную жизнь для большинства арендаторов», - говорится в комментарии компании.

По оценкам юристов, среди основных изменений новой редакции законопроекта — ограничение максимальной площади земельных участков сельхозназначения для ведения товарного сельхозпроизводства в собственности одного лица 100 га (кроме случаев получения их в наследство с обязательством отчуждения площади превышения в течение года). Владение связанными лицами и совместная собственность не учитываются. «Такой площади в собственности однозначно мало для нормального ведения ТСП с минимальной рентабельностью и соблюдением севооборота», - считают юристы.

По сравнению с предыдущей редакцией законопроекта, существенно ослаблены ограничения на аренду одним юридическим лицом или физическим лицом земельных участков сельхозназначения для ведения товарного сельхозпроизводства: арендовать можно не более 10% площади сельхозугодий на территории района (в среднем – 5,5 тыс. га) и не более 100 тыс. га сельхозугодий в Украине (с учетом отношений контроля). «Наибольшие сложности в связи с ограничениями будут у собственников сельхозперерабатывающих предприятий, ориентированных на собственную сырьевую базу (сахарные, масло- и молокозаводы, и т.п.). Определенные неудобства возникнут и для агрохолдингов, которые прошли IPO и имеют в аренде земельный банк больших размеров. При этом следует отметить, что в Украине всего 10 агрохолдингов имеют земельный банк свыше 100 тыс. га арендованных земель и, по нашему мнению, они без труда обойдут эти ограничения», - комментируют в компании.

Согласно новой редакции документа, право аренды сельхозземель для ведения товарного сельхозпроизводства площадью более 2100 га имеют граждане Украины, которые либо 5 лет ведут фермерское хозяйство или личное крестьянское хозяйство, либо являются молодыми специалистами с сельхозобразованием и собираются создать фермерское или личное крестьянское хозяйство, либо имеют в собственности или аренде сельхозземли для ведения товарного сельхозпроизводства. «То есть, новым игрокам доступ к аренде товарных площадей земельных участков сельхозназначения закрыт», - говорится в комментарии.

При этом вместо регрессивной шкалы пошлин (от 100% до 60%) на отчуждение сельхозземель в течение первых 5 лет после покупки, введена единая пошлина 100% от нормативной денежной оценки, но срок ее применения сокращен до 3 лет.

Новая редакция законопроекта определяет, что стартовая цена сельхозземель государственной и коммунальной собственности не может быть ниже нормативной денежной оценки. Государство может приобретать сельхозземли по цене не ниже нормативной денежной оценки. «С учетом того, что нормативная денежная оценка сейчас выше рыночной стоимости земли, это нелогичная, возможно даже коррупционная, норма, которая не соответствует интересам государства», - считают юристы.

Согласно новой редакции, декларация об источниках средств покупателя сельхозземель больше не требуется, однако граждане Украины должны подавать декларацию об отсутствии иностранного гражданства (и декларацию об отсутствии отношений контроля). В случае недостоверности декларации об отсутствии иностранного гражданства договор о приобретении земельного участка является ничтожным (недействительным с момента заключения).

Как сообщал УНИАН, законопроект «О рынке земель» ожидается к рассмотрению Верховной Радой во втором чтении на пленарном заседании 7-10 февраля т.г.