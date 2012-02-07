Онищенко: Роспотребнадзор вынужден запретить поставки сыров ряда украинских компаний

Главный санитарный врач Российской Федерации Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что Роспотребнадзор вынужден ввести запрет на поставки в страну сыров ряда украинских компаний.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по словам Г.ОНИЩЕНКО, под действие запрета попадают сыры тех производителей, которые заняли неконструктивную позицию в решении проблем своей продукции.

Ранее Роспотребнадзор заявлял, что в украинских сырах обнаружено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбе Украины эти претензии назвали безосновательными, а премьер-министр Николай АЗАРОВ публично попробовал местный сыр и похвалил его качество. Тем не менее, глава Роспотребнадзора заявил, что чем больше его ведомство исследует образцов сыра украинского производства, тем больше обнаруживается неприятных находок. Количество и названия производящих сыр компаний, на которые распространится запрет, Г.ОНИЩЕНКО уточнять не стал.

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