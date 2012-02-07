Экспорт зерна из Украины составит около 19 млн. тонн - "УкрАгроКонсалт"

Экспорт зерна из Украины в 2011-2012 маркетинговом году (МГ, 1 июля 2011 г. - 30 июня 2012 г.) составит около 19 млн. тонн. Такой прогноз в беседе с корреспондентом УНИАН озвучила аналитик зернового рынка «УкрАгроКонсалт» Елизавета МАЛЫШКО.

По ее словам, очень сложно давать предварительные оценки объемов экспорта. «При таком экспортном потенциале и при таком уровне внутренних цен мы способны вывезти много. Экспортный потенциал по балансу - 22-23 млн. тонн зерна, но реально даже 21 млн. тонн вывезено не будет, наверное, 19 млн. тонн», - сообщила Е.МАЛЫШКО. Она отметила, что на сегодня Украина экспортировала порядка 11 млн. тонн, и во втором полугодии МГ сможет поставить на внешние рынки не более 8 млн. тонн. По оценкам Е.МАЛЫШКО, по итогам сезона экспорт пшеницы составит около 7 млн. тонн, ячменя - 2,9 млн. тонн, кукурузы - 10,2 млн. тонн.

Причиной таких относительно невысоких показателей экспорта эксперт назвала, в том числе, проблемы с логистикой и сезонный фактор. Кроме того, по словам Е.МАЛЫШКО, в этом году, в отличие от предыдущих двух лет, лучше урожай зерновых в странах Южного полушария, а «вторая половина сезона - это традиционно их половина, поэтому сокращение экспорта до 8 млн. тонн логично».

Такие объемы экспорта приведут к значительным переходящим остаткам. «Мы ожидаем порядка 7-7,5 млн. тонн зерна в переходящих остатках. Обычно порядка 4-4,5 млн. тонн, а в прошлом году 5 млн. тонн», - отметила Е.МАЛЫШКО.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской аграрной конфедерации (УАК), на 1 февраля общий экспорт зерна с начала текущего МГ превысил 11,6 млн. тонн. По основным культурам общий экспорт из Украины составляет: пшеницы – 3,3 млн. тонн, кукурузы – 6,2 млн. тонн, ячменя – около 2 млн. тонн.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия рассчитывает, что Украине удастся экспортировать в текущем маркетинговом сезоне 27 млн. тонн зерна.

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