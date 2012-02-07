Урожай зерна в Украине в 2012 году может составить 45 млн. тонн - эксперт

Урожай зерна в Украине в 2012 году может составить 45 млн. тонн.

Об этом сообщила сегодня, 7 февраля, на пресс-конференции в Киеве аналитик зернового рынка «УкрАгроКонсалт» Елизавета МАЛЫШКО. «Мы ожидаем, что урожай зерновых культур в целом составит порядка 45 млн. тонн и достигнут будет благодаря тому, что будут расширены площади под кукурузой», - сообщила Е.МАЛЫШКО.

По ее словам, необходимость пересева 2,3-2,5 млн. га озимых культур приводит к увеличению себестоимости производства зерна, росту затрат на семена, на технику и на пересев, поэтому фермеры будут вынуждены делать ставку на высокорентабельные культуры. «Мы полагаем, что среди зерновых культур наибольшие площади будут отведены под кукурузу — порядка 4 млн. га. Урожай кукурузы будет порядка 20 млн. тонн. По нашим оценкам, это рекордный объем для Украины. В этом году, мы полагаем, что было собрано около 17 млн. тонн кукурузы», - сообщила Е.МАЛЫШКО, добавив, что будут расширены площади под этой культурой, как в центральных областях, так и в южных.

Также эксперты ожидают расширения площадей под яровым ячменем по сравнению с прошлым годом. «Много будет зависеть от того, какая будет весна, но, тем не менее, мы думаем, что порядка 2,8-3 млн. га яровым ячменем будет засеяно», - отметила эксперт.

Относительно пшеницы, Е.МАЛЫШКО сообщила, что эксперты ожидают, что площадь пересева пшеницы будет порядка 1,85 млн. га, а урожайность несколько ниже прошлого года. «Урожай пшеницы составит 13,7 млн. тонн. Экспортный потенциал будет 6,3 млн. тонн по пшенице. Не смотря на сокращение урожая, и не смотря на то, что фуражное и продовольственное потребление останется на уровне прошлого года, этот экспортный потенциал будет достигнут за счет высоких переходящих остатков», - сообщила эксперт.

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