Продукты питания будут маркировать надписью «не содержит глютена»

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в статью 38 Закона Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов» (относительно информирования граждан об отсутствии глютена в пищевых продуктах)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 353 из 404 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусмотрено запретить обращение пищевых продуктов, этикетировка которых не отвечает этому закону и соответствующим техническим регламентам. Все пищевые продукты, которые обращаются в Украине, этикетируются на государственном языке Украины и содержат в доступной для восприятия потребителем форме информацию об отсутствии в пищевых продуктах глютена, что отображается на этикетке пищевого продукта надписью «не содержит глютена». При этом отсутствием в пищевых продуктах глютена считается, если содержание глютена в пищевом продукте не превышает 20 ppm (мг/100г) от общей массы продукта в единице упаковки.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что на сегодняшний день в Украине по предварительным оценкам живут приблизительно 500 тысяч человек, страдающих недиагностированной целиакией (глютеновой энтеропатией). Целиакия считается заболеванием тонкой кишки с изученными механизмами развития, патогенеза и подходами к лечению и является хроническим, пожизненным, аутоиммунным заболеванием, поражающим тонкую кишку у генетически склонных к этому людей в результате полного пищевого невосприятия глютена (клейковины) – то есть белков фракции проламинов и глютелинов злаковых растений (в первую очередь, пшеницы, ржи, ячменя, овса) – и которое требует постоянного соблюдения диеты с полным исключением из рациона всех продуктов, содержащих глютен.