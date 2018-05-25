Закон о рынке земли переписывать будут вечно?..

Закон о рынке земли откладывается "в дальний ящик". Намек на это сделал Президент Украины Виктор Янукович, выступая во время открытия десятой сессии ВР шестого созыва. Его посещение Рады было символично, как в принципе и само президентство – гарант вошел в зал, произнес речь, покинул Раду под возгласы оппозиционеров «Ганьба!», «Юле – свободу» и аплодисменты «регионалов». Именно так выглядит его правление – инцидент (словарь Даля - случай, недоразумение, происшествие (обычно неприятное), термин имеет прямое отношение и к рынку земли. Вопрос подымается, но не решается, между тем все активнее украинское золото – земля – продается налево и направо. Причем урегулировать ситуацию пытались неоднократно. Во времена президентства Ющенко тоже «стремились», но дальше говорильни дело не пошло. Вот и теперь такая же история. А рынок земли необходим как воздух, но для этого нужно разработать «доброкачественные» законы, без лоббизма личных интересов представителей политикума, привязанных к крупному бизнесу, которые в принципе не имеют право заниматься подобным.

Все что сделано, так это принят Закон «О Государственном земельном кадастре». Янукович пафасно по этому случаю заявил, что «впервые за историю независимости нашего государства документ даст возможность уже в этом году запустить в действие единую информационную систему, которая будет содержать сведения обо всех землях, расположенных в пределах государственной границы Украины».

Закон о земельном кадастре призван открыть обществу настоящих владельцев земли. Но, как свидетельствует практика, этот список могут сокрыть под семью замками, как сделали с Реестром коррупционеров, публичной информацией. Конституционный суд признал конкретные данные о «героях» страны конфиденциальной информацией. То есть, не для народных глаз.

«Остается сделать последний и, по-видимому, самый тяжелый шаг – принятие законопроекта о рынке земли. И здесь мы не имеем права на ошибку… Еще раз повторяю: мы не будем спешить. Главное – подойти очень взвешенно, с учетом интересов крестьян. Это главный наш приоритет», - сказал Президент.

Так что, «главный наш приоритет» откладывается. Это, наверное, стало новостью для председателя Государственного агентства земельных ресурсов Сергей Тимченко. Они прогнозировали рассмотрение документа 7-10 февраля.

По словам Тимченко, на последнем заседании профильного комитета ВР было рассмотрено 1038 поправок к законопроекту. Решено, что стоимость продажи сельскохозяйственных земель должна быть не ниже нормативной денежной оценки, которая на сегодня составляет около 20 тыс. грн. за гектар пашни. При этом цена сельхозземель должна быть рыночной, то есть, основываться на соотношении спроса и предложения. «Я считаю, что если мы говорим о рынке, то, прежде всего, мы должны прекратить бесплатно раздавать землю. И второе, мы должны запустить рынок по формуле - спрос определяет предложение», - пояснил он.

И если госагентство за принятия закона в «авральном» режиме, то эксперты как раз поддерживают позицию Януковича.

Управляющий партнёр юридической фирмы Arzinger Тимур Бондарев и старший юрист Arzinger Станислав Герасименко считают, что новая редакция законопроекта «О рынке земель» преследует интересы крупных отечественных арендаторов земельных участков.

«Исходя из анализа внесенных в законопроект изменений, можно констатировать, что сделаны они в пользу крупных отечественных арендаторов земельных участков. В отсутствие права на покупку земельных участков сельхозназначения иностранными лицами и юридическими лицами вообще, а также в сочетании с ограничениями на владение земельными участками по субъектному составу и по площади, собственникам земельных участков некому продать свои участки по рыночной цене. Единственным реальным покупателем остается государство, финансовые ресурсы которого ограничены, что создает чрезвычайно благоприятные условия для повышения роли чиновников при выборе участков для покупки в собственность государства. А сам закон обеспечивает достаточно комфортную и безоблачную жизнь для большинства арендаторов», - говорится в комментарии компании.

По оценкам юристов, среди основных изменений новой редакции законопроекта - ограничение максимальной площади земельных участков сельхозназначения для ведения товарного сельхозпроизводства в собственности одного лица 100 га (кроме случаев получения их в наследство с обязательством отчуждения площади превышения в течение года). Владение связанными лицами и совместная собственность не учитываются. «Такой площади в собственности однозначно мало для нормального ведения ТСП с минимальной рентабельностью и соблюдением севооборота», - считают юристы.

По сравнению с предыдущей редакцией законопроекта, существенно ослаблены ограничения на аренду одним юридическим лицом или физическим лицом земельных участков сельхозназначения для ведения товарного сельхозпроизводства: арендовать можно не более 10% площади сельхозугодий на территории района (в среднем – 5,5 тыс. га) и не более 100 тыс. га сельхозугодий в Украине (с учетом отношений контроля). «Наибольшие сложности в связи с ограничениями будут у собственников сельхозперерабатывающих предприятий, ориентированных на собственную сырьевую базу (сахарные, масло- и молокозаводы и т.п.).

Определенные неудобства возникнут и для агрохолдингов, которые прошли IPO и имеют в аренде земельный банк больших размеров. При этом следует отметить, что в Украине всего 10 агрохолдингов имеют земельный банк свыше 100 тыс. га арендованных земель и, по нашему мнению, они без труда обойдут эти ограничения», - комментируют в компании.

Согласно новой редакции документа, право аренды сельхозземель для ведения товарного сельхозпроизводства площадью более 2100 га имеют граждане Украины, которые либо 5 лет ведут фермерское хозяйство или личное крестьянское хозяйство, либо являются молодыми специалистами с сельхозобразованием и собираются создать фермерское или личное крестьянское хозяйство, либо имеют в собственности или аренде сельхозземли для ведения товарного сельхозпроизводства. «То есть, новым игрокам доступ к аренде товарных площадей земельных участков сельхозназначения закрыт», - говорится в комментарии юристов.

При этом вместо регрессивной шкалы пошлин (от 100% до 60%) на отчуждение сельхозземель в течение первых 5 лет после покупки, введена единая пошлина 100% от нормативной денежной оценки, но срок ее применения сокращен до 3 лет.

Предусматривается, что стартовая цена сельхозземель государственной и коммунальной собственности не может быть ниже нормативной денежной оценки. Государство может приобретать сельхозземли по цене не ниже нормативной денежной оценки. «С учетом того, что нормативная денежная оценка сейчас выше рыночной стоимости земли, это нелогичная, возможно даже коррупционная, норма, которая не соответствует интересам государства», - считают юристы.

Вот такие «огрехи» допустили наши законодатели. Но при этом нельзя забывать, что рынок земли нельзя оставлять «в тени». Сейчас на руках у «предприимчивых хозяев» находится тысячи гектаров. И что, все эти приобретения законны? При этом куплены участки за копейки, в Украине до сих пор не могут определиться с ценой земли. Главное о чем не забываем, так это во всеуслышание заявлять – в Украине 40% мировых запасов чернозема. А дальше что... Помню раньше поездки за город – поля сплошь засеяны, коровники и свинарники – обязательный атрибут сельской местности. А что теперь – заросшее бурьяном достояние страны, на полях то и дело маячат березовые рощи и сосновые боры, от коровников остались только стены, да и то в минимальном объеме. А ведь сельское хозяйство – единственный сектор украинской экономики, который переживает кризис в плюсе. Заметьте, без особых дотаций и льгот. Может, стоит подсобить лидеру экономики, в том числе и честным законом о рынке земли…

P.S. Приехав на «фазенду», обратилась по привычке к местным жителям с просьбой продать молоко. В ответ в нескольких дворах услышала – корову уже не держим. Пасти негде, траву под покос сеять тоже, вся земелька распродана. Держать корову накладно, а молоко стоит копейки. В сельском стаде из 136 коров еще три года назад остались на сегодня 24.

- Что же делать?

- А вы покупайте в магазине, его через три месяца перекипятишь – как свежее…

Елена Быстрицкая (УНИАН)