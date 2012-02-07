Генеральным директором «Филип Моррис Украина» назначен Цолкас

Генеральным директором ЧАО «Филип Моррис Украина» (ФМУ) назначен Христос ЦОЛКАС, ранее занимавший должность генерального директора Папастратос, аффилированной компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в Греции.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, такое решение принято на общем собрании акционеров компании.

Отмечается, что эта должность предусматривает ответственность за рынки Украины, Армении, Грузии и Молдовы. По словам Х.ЦОЛКАСА, «Филип Моррис Украина» лидирует на табачном рынке Украины и по результатам аудита розничной торговли за третий квартал 2011 года, который проводился агентством AC Nielsen, доля рынка компании равна 32,4%. «Не смотря на непростую экономическую ситуацию, компания остается лидером рынка. Я намерен сохранить и укрепить эту позицию, и в дальнейшем наращивать долю рынка и подготовить организацию к будущему», - отметил Х.ЦОЛКАС.

Х.ЦОЛКАС родился в 1965 году в Афинах. Он изучал химическое машиностроение в Национальном техническом университете Афин и бизнес администрирование в Имперском колледже в Великобритании. Х.ЦОЛКАС начал свою карьеру в Юнайтед Дистиллерс в 1992 году на должности ассистента менеджера по торговой марке Johnnie Walker Red Label. В 1999 году он присоединился к Папастратос, заняв должность директора отдела продаж, а позже начальника отдела маркетинга и продаж. В 2003- 2006 гг. он занимал должность директора по продажам и дистрибуции в Греции, с 2005 г. совмещал эту должность с должностью директора рынков на Кипре и Мальте, работал в Папастратос в Греции, а в 2006-2009 – директора по стратегическому развитию продаж в регионе ЕС, директора по региональному стратегическому развитию продаж в регионе Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки в административном центре ФМИ в Швейцарии. С 2009 по 2011 год он занимал позицию генерального директора Папастратос, аффилированной компании «Филип Моррис Интернэшнл» в Греции.

Справка УНИАН. «Филип Моррис Украина» (ФМУ) входит в состав компании «Филип Моррис Интернэшнл Инк.» (ФМИ). ФМИ начала свою деятельность на украинском рынке в 1993 году.

«Филип Моррис Украина» производит такие марки сигарет, как Parliament, Marlboro, Virginia Slims, Chesterfield, Muratti, L&M, Bond Street, Next, Vatra Premium, Kosmos, President, Optima, Vatra Filter, Lider, для внутреннего рынка и экспорта в Грузию, Армению и Молдову.