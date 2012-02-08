В Украине рынок сельскохозяйственного оборудования в 2011 г. вырос на 80%

В Украине рынок сельскохозяйственного оборудования в 2011 году вырос на 80%. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» со ссылкой на эксперта аграрных рынков Ассоциации Тараса ВЫСОЦКОГО. «Действительно, рынок сельскохозяйственного оборудования вырос в Украине в прошлом году примерно на 80%, что является одним из лучших показателей за последнее десятилетие. Данные цифры не могут не радовать, ведь они говорят о том, что аграрии продолжают инвестировать в современные высокоэффективные технологии, что позволяет рассчитывать на рост эффективности и увеличение прибыльности в перспективе», - комментирует эксперт.

В Ассоциации отмечают также, что, согласно предварительным оценкам, в 2011 году европейский рынок сельскохозяйственного оборудования вырос в среднем на 15-20%, в то время как рынки стран Восточной Европы, включая Украину и Россию, являющиеся очень весомыми для европейских производителей, показали значительно более высокие темпы роста. Учитывая сокращение инвестиций в странах Восточной Европы на протяжении 2009-2010 годов, данный рост является особенно важным показателем, поскольку свидетельствует о том, что сельхозпроизводители уделяют большое внимание современным технологиям, отмечают эксперты. Более того, прогнозируется дальнейший рост рынков сельскохозяйственного оборудования, как минимум. на 5%.

По данным Ассоциации, за 2011 год из Украины было экспортировано тракторов, машин и оборудования для подготовки и обработки почвы, уборки и обмолота сельскохозяйственных культур на сумму 159,4 млн. долл. США; импорт той же номенклатуры продукции за рассматриваемый период составил 1286,2 млн. долл. США. В 2011 году 51% импорта сельскохозяйственного оборудования имел европейское происхождение.