Вопрос о запрете поставок украинских сыров будет обсуждаться с правительством РФ – Кинах

Москва. Вопрос о запрете поставок украинских сыров будет обсуждаться с правительством Российской Федерации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, народный депутат Украины Анатолий КИНАХ сказал на пресс-конференции в Москве.

«Я думаю, что мы будем эту тему обсуждать и в рамках нашего сотрудничества (с Торгово-промышленной палатой РФ - УНИАН), и в том числе с правительством РФ, чтобы эти вопросы в ходе их решения не разрушали фундамент взаимного доверия, который есть между нашими государствами», - сказал он.

А.КИНАХ подчеркнул, что есть стандарты, которые должны выполнять все независимо от страны производителя.

«Безусловно для нас очень важен рынок РФ, в частности, по данному виду продукции – молокоперерабатывающей промышленности, я имею ввиду сыры. Последние цифры за 2011 год – это 67 тыс. тонн., а в денежном выражении около 370 млн. долл.», - сказал А.КИНАХ.

Он подчеркнул, что российский рынок имеет огромное значение для загрузки предприятий.

Президент УСПП также считает, что пока не стоит называть данный запрет торговой войной.

По его словам, эту проблему надо решать без эмоционального и политического напряжения в соответствии с теми процедурами и регламентами, которые есть.

По информации российских СМИ, глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО подписал документы об изъятии из продажи в России и приостановлении ввоза в РФ сырной продукции трех украинских производителей: ЧП «Прометей» (Черниговская область), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская область) и ООО «Гадячсыр». (Полтавская область).

Ранее Роспотребнадзор заявлял, что в украинских сырах обнаружено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Тем не менее, глава Роспотребнадзора заявил, что чем больше его ведомство исследует образцов сыра украинского производства, тем больше обнаруживается неприятных находок.

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