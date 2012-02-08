В России не считают запрет на поставку украинских сыров началом «торговой войны»

Москва. В Торгово-промышленной палате РФ не считают запрет на поставку украинских сыров в Россию началом «торговой войны».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал президент ТПП РФ Сергей КАТЫРИН. «Это торговой войной я точно назвать не могу. Если бы всю сырную промышленность Украины запретили поставлять в Россию, тогда можно было говорить о какой-то войне», сказал С.КАТЫРИН.

По его словам, есть определенные требования к продукции и, скорее всего, некоторые украинские предприятия их нарушили.

С.КАТЫРИН считает, что эти предприятия должны устранить недостатки и делать из этого «политическое событие» не стоит.

Он не исключил, что в ближайшие дни этот вопрос может разрешиться, если будут устранены недостатки.

«У каждого органа, который стоит на защите здоровья граждан, есть свои обязательства перед этим гражданами. Надеюсь, что там объективные причины и они будут устранены», - подчеркнул он.

По информации российских СМИ, глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО подписал документы об изъятии из продажи в России и приостановлении ввоза в РФ сырной продукции трех украинских производителей: ЧП «Прометей» (Черниговская область), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская область) и ООО «Гадячсыр». (Полтавская область).

Ранее Роспотребнадзор заявлял, что в украинских сырах обнаружено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Тем не менее, глава Роспотребнадзора заявил, что чем больше его ведомство исследует образцов сыра украинского производства, тем больше обнаруживается неприятных находок.

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