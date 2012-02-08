«Авангард» планирует увеличить мощности завода «Имперово Фудз» в 3,3 раза

Агрохолдинг «Авангард», один из крупнейших производителей куриных яиц в Украине, планирует до июля 2013 года увеличить мощности завода по переработке яиц «Имперово Фудз» в 3,3 раза - до 10 млн. штук в день.

Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, на заводе по переработке яиц ООО «Имперово Фудз» ведутся проектные работы по увеличению его мощности. Ожидается, что первая стадия проекта, а именно увеличение мощности по переработке с 3 млн. до 6 млн. штук яиц в день, будет завершена в декабре 2012 года. Вторая стадия проекта по увеличению мощности по переработке с 6 млн. до 10 млн. штук яиц в день будет завершена в июле 2013 года.

Справка УНИАН. "Авангард" - вертикально интегрированный холдинг, один из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в Украине.

В апреле-мае 2010 г. холдинг осуществил IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), разместив (с учетом опциона) 21,7% акций на общую сумму около 208 млн. долл.