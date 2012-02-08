Трем украинским предприятиям запретили ввоз сыров в Россию

Москва. Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий.

«На потребительском рынке Российской Федерации в обращении находятся сыры производителей ЧП КФ «Прометей» (Украина, Черниговская область), АО «Пирятинский сырзавод» (Украина, Полтавская область), ООО «ГАДЯЧСЫР» (Украина, Полтавская область), не соответствующие установленным требованиям Федерального Закона «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» от 12.06.08 № 88-ФЗ по содержанию растительных жиров и без указания их на этикетке продукта», - говорится в сообщении.

Сообщается, что данная продукция находилась в обороте на территории г. Москвы, Орловской и Ростовской областях, Республики Дагестан.

Глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО поручил рассматривать возможность квалификации соответствующих противоправных действий, связанных с введением потребителей в заблуждение, по статье 14.7 КОАП «Обман потребителей», а также (при наличии оснований) составлять протоколы об административном правонарушении по статьям 14.43-14.46 КОАП.

«С целью недопущения поступления на потребительский рынок Российской Федерации фальсифицированной продукции и обеспечения продовольственной безопасности в Российской Федерации приостанавливаю ввоз на территорию Российской Федерации и оборот на территории Российской Федерации сыров указанных украинских производителей», - говорится в письме Г.ОНИЩЕНКО, направленном руководителям ведомства в регионах РФ.

Отмечается, что решение основывается на результатах выборочных лабораторных исследований образцов сыров производства Украины.

Напомним, глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО заявил в СМИ, что ведомство с 7 февраля вводит запрет на ввоз в Россию сыров некоторых украинских производителей, занявших неконструктивную позицию в решении проблемы качества данной продукции.

Глава Роспотребнадзора отметил, что в ходе проверок, проведенных в 62 субъектах РФ, было отобрано 178 образцов украинской продукции, из них 38 не соответствовали установленным нормативам "по жирокислотному составу жировой части продукта".

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