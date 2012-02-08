Минск. Беларусь может ввести запрет на ввоз украинских сыров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщила сегодня журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Надежда КОТКОВЕЦ.

«Скорее всего, мы поддержим решение российских служб. Вопрос будет обсуждаться белорусскими ветслужбами», - сказала Н. КОТКОВЕЦ. В тоже время, Н.КОТКОВЕЦ не сказала - есть ли сейчас у Белоруси какие-то претензии к украинским сырам.

Как сообщал УНИАН ранее, глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что Россия с 7 февраля вводит запрет на ввоз сыров отдельных украинских производителей.

В ходе проверок, проведенных в 62 субъектах России, было отобрано 178 образцов украинских сыров, из них 38 не соответствовали установленным нормативам по жирокислотному составу.

Сегодня Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская область), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская область), ООО «ГАДЯЧСЫР» (Полтавская область).

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