Беларусь планирует привлечь в АПК 100 млн. долл. прямых иностранных инвестиций

Минск. Беларусь планирует привлечь в 2012 году в агропромышленный комплекс около 100 млн. долл. прямых иностранных инвестиций.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сказала на пресс-конференции первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Надежда КОТКОВЕЦ.

Она отметила, что в 2012 году решению этого вопроса будет уделяться серьезное внимание.

«В текущем году организации Минсельхозпрода будут серьезно работать в направлении привлечения иностранных инвестиций, тем более что государственная поддержка из года в год уменьшается, ресурсы банковской системы также небезграничны», - сказала Н. КОТКОВЕЦ.

По мнению первого замминистра Минсельхозпрода Беларуси, перспективным для привлечения иностранных инвесторов может быть проект по строительству мощностей по переработке рыбы.

«Мы бы очень хотели, чтобы иностранцы приезжали и инвестировали в белорусское сельское хозяйство. В этом направлении ведется много переговоров, но срабатывают незначительные проекты. Более высокая заинтересованность со стороны иностранных инвесторов наблюдается в перерабатывающей отрасли, в первую очередь в молокопереработке. Однако в связи с хорошим техническим оснащением последняя отрасль не имеет первостепенного интереса для белорусской стороны», - отметила Н. КОТКОВЕЦ.

Справка УНИАН. По данным Министерства экономики Беларуси, при прогнозе на 2011 год привлечь в экономику прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в размере 5,4 млрд. долл. фактически удалось привлечь 1,3 млрд. долл., без учета продажи акций «Белтрансгаза» за 2,5 млрд. долл., или всего 20%.

Задание по привлечению ПИИ на чистой основе в Беларуси выполнили только в Парке высоких технологий. Все остальные министерства и ведомства эту работу провалили: показатели выполнения составили от 0,4% (Минэнерго) до 24% (Минторг); по регионам разброс был также достаточно широким – от 2,6% (Гомельская область) до 50% (Минск). При этом предприятия республиканской и коммунальной собственности привлекли лишь 6,3% ПИИ на чистой основе.

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