Fitch подтвердило рейтинги Kernel Holding

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Kernel Holding S.A., Люксембург в иностранной и национальной валюте на уровне «B» и «B+» соответственно.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, также Fitch подтвердило национальный долгосрочный рейтинг компании на уровне «AA+(ukr)». Прогноз по долгосрочным РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу – «Стабильный».

В сообщении указывается, что подтверждение рейтингов отражает лидирующие позиции Кернела в довольно консолидированных сегментах деятельности компании, высокую степень вертикальной интеграции, консервативный подход к управлению ценовым риском и адекватное соответствие долга и выручки/прибыли по валютам. Кроме того, позитивными факторами для рейтингов являются умеренный финансовый левередж группы и сильная ликвидность, которые поддерживаются за счет улучшения структуры долга по срокам погашения.

При этом отмечается, что негативные рейтинговые факторы включают агрессивную политику компании в области приобретений, которая недавно стала включать выход в новые сегменты (например, сахарное производство с Укрросом) и на новые рынки (в Россию через компанию «Русские масла»), а также увеличение потребностей в оборотном капитале и усиление сезонности таких потребностей ввиду синхронности закупок сырья для производства подсолнечного масла и сахара.

«Продажи Кернела зависят от небольшого числа крупных клиентов в сегменте торговли нефасованным подсолнечным маслом и зерном, а также от закупок у производителей сельскохозяйственной продукции в одной стране. Расположение бизнеса компании, в основном в Украине, и примеры вмешательства государства в сельскохозяйственную отрасль посредством введения контроля за экспортом и налогов также оказывают давление на рейтинги Кернела» - говорится в сообщении Fitch.

Справка УНИАН. «Кернел» – одна из крупнейших в Украине агропромышленных компаний. Входит в тройку лидеров экспортеров зерновых и подсолнечного масла.

Компания производит сырое, рафинированное и бутылированное масло под торговыми марками «Щедрый ДАР», «Стожар», «Чумак Домашняя», «Чумак Золота» на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах.