Эксперты: запрет на поставки сыра - еще один способ привлечь Украину в ТС

Эксперты считают запрет на поставки украинского сыра в Россию прямым следствием охлаждения украинско-российских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве начальник аналитического отдела консалтинговой компании ААА Мария КОЛЕСНИК. «По нашему мнению, вся эта «сырная война» является прямым последствием политики и охлаждения украинско-российских взаимоотношений… Россия таким образом пытается привлечь Украину к вступлению в Таможенный союз и, соответственно, смягчить украинскую позицию относительно газотранспортной системы», - сказала М.КОЛЕСНИК.

По ее словам, подтверждением того, что этот запрет носит исключительно политический характер, является то, что Россия не предоставила никаких доказательств о нарушениях украинских производителей, а те факты, которые упоминались российской стороной, касаются продукции предприятий, которые уже длительное время не поставляют свою продукцию в Россию или вообще прекратили производство данной продукции.

По данным М.КОЛЕСНИК, при общем объеме производства сыра в Украине в 179 тыс. тонн экспорт сыра составляет 80 тыс. тонн, из них 85% экспорта осуществляется в России.

М.КОЛЕСНИК подчеркнула, что Россия бьет по наиболее уязвимой отрасли Украины.

При этом, по мнению эксперта ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Тараса ГАГАЛЮКА, введение запрета негативно скажется на молочной отрасли Украины.

«При общем объеме экспорта на 360 млн. долл. в 2011 году, порядка 100-150 млн. долл. могут составить потери для Украины. Для государства это потеря валютных поступлений, для внутреннего рынка это снижение цен, которые могут отразиться не только на производителях сыра, но и на производителях молока», - сказал Т.ГАГАЛЮК.

По его словам, закупочные цены на молоко, которое закупалось для производства сыров, упадут на треть.

«Для хозяйств населения, которые сдают молоко на переработку, цена может упасть до 30%», - сказал Т.ГАГАЛЮК, отметив, что на сегодня в среднем закупочные цены на молоко от населения составляют 2,6 грн. за литр.

В свою очередь, М.КОЛЕСНИК отметила, что снижение цен на сыры на внутреннем рынке Украины будет кратковременным, пока производители будут реализовывать сыр, который находится на складах, и был произведен для экспорта в Россию.

«Пока эти запасы будут реализовываться, цена будет низкой, а после этого товаропроизводители, скорее всего, будут вынуждены сокращать производство… Поэтому цена вырастет, но это не спасет аграриев, потому что снижение закупочных цен на молоко наложится на сезонное снижение», - сказала она.

Она посоветовала украинским производителям обратиться в арбитражный суд в Стокгольме с тем, чтобы отстоять свою правоту и защитить свои интересы в конфликте с Россией.

Украинские эксперты также подчеркивают, что запрет на экспорт сыра в Россию негативно отразится и на российском рынке. По словам экспертов, Россия на сегодня не обеспечивает себя полностью сыром собственного производства, и является нетто-импортером.

На сегодня украинские сыры на российском рынке занимают около 10%, или 20% в общем объеме экспорта сыров в Россию. Запрет на поставку украинских сыров может привести к росту фальсификата на российском рынке и сокращению предложения количества сыров для украинских потребителей.

По ее мнению, ситуация может усугубиться, поскольку Украина также экспортирует свой сыр в Казахстан, который входит в Таможенный союз, и может под влиянием России также ограничить экспорт нашей продукции.

Кроме того, по мнению экспертов, другой украинской продукцией, которая также является уязвимой в отношении экспорта в Россию, является мясо, а также продукция пивоваренных и кондитерских отраслей, однако, подчеркивают, что объемы экспорта ее в Россию не являются настолько критическими, как по сырам.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО заявил в СМИ, что ведомство с 7 февраля вводит запрет на ввоз в Россию сыров некоторых украинских производителей, занявших неконструктивную позицию в решении проблемы качества данной продукции.

8 февраля пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины заявила, что Госветфитослужба не получала официальной информации о введении Роспотребнадзором запрета на поставки в Россию украинских сыров.

Также по информации Госветфитослужбы, вчера, 7 февраля, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК и глава Госветфитослужбы Иван БИСЮК выехали с рабочим визитом в Россию.

Вместе с тем, сегодня, 8 февраля, Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий.