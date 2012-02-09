Пирятинский сырзавод приостанавливает производство сыра из-за запрета РФ

С 9 февраля Пирятинский сырзавод (входит в холдинг "Молочный Альянс") приостанавливает производство сыра из-за запрета Российской Федерации на поставки продукции предприятия.

Об этом УНИАН сообщил председатель Совета директоров АО «Молочный альянс» Сергей ВОВЧЕНКО.

Он отметил, что холдинг вынужден с 9 февраля остановить производство сыра на Пирятинском сырзаводе, отказаться от значительных объемов молока, которое завод покупал у хозяйств и населения.

«Сегодня начат процесс остановки. Закладка новой продукции не идет. Доделываем, что осталось и все», - сказал С.ВОВЧЕНКО.

«Безусловно, решение Роспотребнадзора нанесло нам значительную финансовую ущерб, ударило по имиджу честного производителя… В то же время, мы будем продолжать переговоры с попыткой обоюдно решить непонятную для нас проблему», - сообщил С.ВОВЧЕНКО.

В холдинге отмечают, что предприятие проверяли многочисленные комиссии Украины и России, и они готовы пройти повторные проверки в любой момент.

Напомним,глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО на днях подписал документы об изъятии из продажи в России и приостановлении ввоза в Россию сырной продукции трех украинских производителей: ЧП "Прометей" (Черниговская обл.), АО "Пирятинский сырзавод" и ООО "Гадячсыр" (оба - Полтавская обл.).

Справка УНИАН. АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), входящий в пятерку крупнейших производителей твердых сыров, был создан в конце 2004 года в результате реорганизации коллективного предприятия "Пирятинский сырзавод".

Пирятинский сырзавод выпускает продукцию под торговой маркой "Молочный шлях".

Завод в 2010 году увеличил чистую прибыль на 33,4% - до 50,14 млн. грн.

АО "Молочный альянс" создано в июне 2006 года и на сегодня объединяет Пирятинский, Баштанский, Городенковский, Тростянецкий, Новоархангельский и Згуровский сырзаводы, Яготинский маслозавод, Золотоношский маслодельный комбинат, "Варвамаслосырзавод", а также сбытовые предприятия "Эталонмолпродукт" и торговый дом "Эталон".