Беларусь уверяет, что у нее нет претензий к качеству украинских сыров

Минск. У белорусских властей на данный момент нет официальных претензий к качеству украинских продуктов и, в частности, сыров.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Посольства Украины в Беларуси Алексей ЕМЕЛЬЯНЕНКО, в этом сегодня в телефонном разговоре министр сельского хозяйства Республики Беларусь Михаил РУСЫЙ заверил посла Украины в Республике Беларусь Виктора ТИХОНОВА.

«Кроме того, все украинские сыры, что продаются на рынке Беларуси, аттестованы соответствующими государственными органами страны пребывания. Во время дальнейших проверок, в случае выявления в украинских продуктах каких-либо нарушений и несоответствий белорусским требованиям, данные моменты будут решаться в индивидуальном порядке», – подчеркнули в Посольстве Украины в Беларуси.

Напомним, 8 февраля на пресс-конференции первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Надежда КОТКОВЕЦ заявила, что Беларусь также может ввести запрет на ввоз украинских сыров, поддержав тем самым решение российских служб.

«Скорее всего, мы поддержим решение российских служб. Вопрос будет обсуждаться белорусскими ветслужбами», – сказала Н.КОТКОВЕЦ.

Как сообщал, глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что Россия с 7 февраля вводит запрет на ввоз сыров отдельных украинских производителей.

В ходе проверок, проведенных в 62 субъектах России, было отобрано 178 образцов украинских сыров, из них 38 не соответствовали установленным нормативам по жирокислотному составу.

8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская область), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская область), ООО «Гадячсыр» (Полтавская область).