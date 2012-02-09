Аграрии в ближайшие 5-7 лет увеличат использование минудобрений на 50% - УКАБ

В ближайшие 5-7 лет аграрии увеличат использование минудобрений на 50%.

Об этом в комментарии УНИАН сказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Владимир ЛАПА.

По словам эксперта, в последние годы сохраняется тенденция увеличения применения минеральных удобрений. Другое дело, что постепенно меняется структура использования удобрений, в частности, в сторону таких видов продукции, как жидкий азот.

Комментируя ситуацию с обеспечением аграриев минеральными удобрениями на весенне-полевую кампанию 2012 года, В.ЛАПА констатирует, что в 2011/12 маркетинговом году были определенные особенности, которые влияли на аграриев, в частности, применение экспортных пошлин на основные зерновые культуры с июля по октябрь, которые не давали аграриям возможности прибыльной реализации зерна. Соответственно, многие хозяйства не спешили с продажей зерна и не имели достаточного объема средств, чтобы покупать минудобрения в необходимом объеме. «Таким образом, можно говорить о значительной сезонности спроса, которая может вызвать определенную неритмичность поставок в ближайшие месяцы», - отметил эксперт. Также, по словам эксперта, отличие этого сезона заключается в ожидаемом существенном росте объемов весенне-полевых работ вследствие вероятных потерь озимых.

По словам В.ЛАПЫ, теоретически, внутреннее производство может полностью покрыть потребности отечественных производителей по азотным удобрениям, но по фосфорным и калийным - несколько иная ситуация. Но даже по азотным удобрениям импорт присутствует, как средство сбалансирования рынка.

Что же касается цен, то В.ЛАПА отметил, что цены на селитру находятся на уровне примерно 3100 грн./т. «За последний год они принципиально не изменились, фактически это отражает ситуацию на мировом рынке, где цена на сырьевые активы либо стабильна, либо снижается. Конечно, на фоне роста спроса цены могут вырасти, но это будет больше конъюнктурный эффект, чем фундаментальные рыночные факторы», - сказал эксперт.