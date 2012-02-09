Россия разрешила ввоз мясной продукции ряду украинских предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. «В среду, 8 февраля состоялась встреча министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА с заместителем руководителя Россельхознадзора Евгением НЕПОКЛОНОВЫМ, во время которой были достигнуты договоренности об открытии поставок на российские рынки украинской мясной продукции. Так, было договорено о поставках украинскими производителями мяса птицы и свинины», - говорится в сообщении. Пресс-служба не называет предприятия, которые получили право экспорта продукции в РФ, ответив, что это «4-6 предприятий».

Эти договоренности достигнуты по результатам рабочего визита министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА в Российскую Федерацию. В рамках поездки состоялись двусторонние встречи с руководством Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

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