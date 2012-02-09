Россия в ближайшее время проинспектирует украинских производителей сыра, экспорт продукции которых в РФ ограничен.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Согласно сообщению, сегодня министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в рамках рабочего визита в РФ встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Геннадием ОНИЩЕНКО и обсудил вопросы поставок сырных продуктов украинских производителей на рынок России. «Стороны пришли к тому, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая проинспектирует предприятия, ввоз продукции которых был приостановлен. Предполагается проведение Роспотребнадзором документарных проверок отдельных украинских предприятий, экспортирующих свою сырную продукцию на рынок Российской Федерации, с последующим проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы предприятий и оценкой наличия материально-технического оснащения лабораторной базы, которая осуществляет контроль качества и безопасности продукции, экспортируемой на российский рынок», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны пришли к единому мнению, что контроль качества продукции является ключевым и на рынки должны поступать продукты, соответствующие регламентам и нормативным документам РФ, а также нормам Закона «О защите прав потребителей».

В заключение стороны признали необходимость совместных согласованных действий по гармонизации нормативно-правовых актов с требованиями российского законодательства.

В пресс-службе напомнили, что на рынок Российской Федерации из Украины поставляют сыр пятнадцать предприятий и на сегодня временно приостановлен экспорт трем предприятиям.

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