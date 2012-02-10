Фирташ построит в Тернопольской области тепличный комплекс за 100 млн. долл.

Председатель Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий ФИРТАШ строит самый большой на западе Украины высокотехнологичный тепличный комплекс на своей родине в селе Синьков Залещицкого района Тернопольской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Д.ФИРТАША.

Сообщается, что 9 февраля в Синькове Д.ФИРТАШ и председатель Тернопольской областной государственной администрации Валентин ХОПТЯН заложили капсулу в фундамент нового тепличного комплекса.

По площади и мощности этот комплекс будет самым большим на западе Украины и войдет в пятерку крупнейших современных тепличных хозяйств Украины.

«Сегодня важно создавать рабочие места в селах. За последние двадцать лет в Украине исчезли 360 сел. Возродить их может бизнес, который будет создавать новые предприятия, новые рабочие места. Для нас это ключевой вопрос. Надеюсь, что у нас все выйдет», – сказал Д.ФИРТАШ. По его словам, после завершения строительства комплекса на нем будут работать 150-200 человек.

В пресс-службе отметили, что по масштабам сооружаемых агропромышленных объектов, строительная площадка тепличного комплекса в Синькове является крупнейшей в Европе.

Сейчас продолжаются работы по подготовке строительной площадки. Для выравнивания земельного участка площадью 10 гектаров работают более 200 строителей и 70 единиц техники, перевезено 500 тысяч кубометров грунта. После завершения земляных работ более 300 специалистов начнут закладку фундамента тепличного комплекса, сооружение насосной станции для подачи воды, подведение внешних сетей электро- и газоснабжения, установку конструкции котельной, инженерного блока, хозяйственно-бытового помещения и непосредственно конструкции теплиц.

Новое тепличное хозяйство должно начать работу осенью 2012 года. Ежегодно комплекс будет производить 4 тысячи тонн томатов и 1550 тонн перца. Общий объем инвестиций составляет около 100 миллионов долларов.

В состав комплекса будет входить теплица по выращиванию рассады мощностью 8,4 млн. саженцев в год, цех хранения и упаковки продукции. Также предприятие сможет перерабатывать продукцию и выпускать консервированные помидоры и перец.

Ожидаемая урожайность помидоров составит около 70 кг/м2, перца – около 40 кг/м2. Средняя урожайность культур составит 58 кг/м2, что на 30-65% превысит средний показатель в высокотехнологичных хозяйствах, в 6 раз – в фермерских хозяйствах, в 18 раз – в частных хозяйствах. Такая высокая урожайность обеспечивается благодаря использованию одной из самых совершенных в мире технологий. Тепличное оборудование и конструкции поставляет нидерландская компания, которая разрабатывает проекты тепличных комплексов и поставляет комплектующие для их строительства в более чем 30 стран мира, в частности в Великобританию, Австралию, Китай, Данию, США. Технологии выращивания овощей приобретены в Израиле, который является мировым лидером как по развитию тепличных технологий, так и в поставках овощей и фруктов на мировой рынок. В новопостроенном тепличном комплексе, в частности, будет обеспечиваться круглосуточная подсветка растений, их крапельний полив. Подачу удобрений и обогащенного минералами раствора, а также постоянную температуру будет поддерживать компьютеризованная системы. С ее помощью специалисты из Нидерландов и Израиля будут осуществлять дистанционный агрономический надзор, контролируя все стадии выращивания овощей и урожайность.

Тепличный комплекс в Синькове первым в Украине будет выращивать перец в промышленных объемах. Сейчас подавляющее большинство тепличных хозяйств в Украине специализируются на выращивании помидоров и огурцов (около 90% посевных площадей). Под выращивание перца отведено лишь 1% тепличных площадей в Украине. По данным Государственной службы статистики Украины, на протяжении 2010 года в Украину было импортировано 8,4 тысяч тонн перца, за 10 месяцев 2011 года – 7,4 тысяч тонн. Основными поставщиками перца сегодня является Иран, Турция, Испания, Израиль и Нидерланды. Объем выращенного в новом тепличном комплексе в Синькове перца составит около 20% годового объема его импорта, что позволит расширить присутствие украинских производителей на внутреннем рынке.

Для специалистов предприятия почти завершено строительство жилого дома.