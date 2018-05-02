Украинский сыр снова в российской мышеловке

"Сырную войну", развязанную Россией против Украины, едва ли можно назвать блиц-кригом, с присущими ему внезапностью начала и скорым успешным завершением кампании. Скорее, речь можно вести о "странной войне" - критические месиджи российских контролирующих органов в адрес украинского сыра снова громко зазвучали где-то в начале января с.г. Российские потребители, покупающие много лет украинский сыр, вдруг заметили в последнее время ухудшение его качества.

Вообще-то, уже много лет начало года обычно знаменуется украинско-российским газовым противостоянием. Привыкшие к этому эксперты, поначалу даже заговорили, что основная проблема с качеством заключается в том, что "сыр пахнет газом". Намекая на одну войну и разные фронты. Примерно месяц россияне пытались таки определиться - качественный сыр или нет, "задвигая" через СМИ в умы потребителей различные недружественные посылы. Которые, впрочем, документально никак не подтверждались. Ну и наконец, ко второй годовщие последних президентских выборов в Украине таки определились - не годится украинский сыр для желудка россиянина... Ну, как минимум - годится, но не весь.

С 7 февраля Россия запретила поставки сыра трем украинским предприятиям - ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.). Официальная версия эмбарго - несоответствие продукции санитарным требованиям РФ. Этому предшествовала развернутая в течение месяца руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Геннадием Онищенко антирекламная кампания украинской сырной продукции в СМИ. Причем за все это время Роспотребнадзор так и не нашел в себе силы отправить официальное письмо со своими замечаниями в адрес Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины. Даже после введения запрета, 8 февраля, она не имела на руках официальных претензий от российской стороны.

Эксперты единогласно назвали сложившуюся ситуацию очередным "сырным давлением", к которому не имеет никакого отношения качество нашей продукции, основная его причина - желание добиться от Украины «большей лояльности» в газотранспортном вопросе.

«По нашему мнению, вся эта «сырная война» является прямым следствием политики и охлаждения украинско-российских взаимоотношений. Россия таким образом пытается привлечь Украину к вступлению в Таможенный союз и, соответственно, смягчить украинскую позицию относительно газотранспортной системы», - считает начальник аналитического отдела консалтинговой компании ААА Мария Колесник. По ее словам, подтверждением исключительно политического характера данного запрета является то, что Россия не предоставила никаких доказательств нарушений со стороны украинских производителей, а те факты, которые упоминались, касаются продукции предприятий, уже длительное время не поставляющих ее в Россию или вообще прекративших данное производство.

Для России торговые войны - неоднократно испытанный метод. До сих пор минеральная вода "Боржоми", которую пьет весь мир, в России считают опасной для здоровья. Как и в случае с Грузией, Россия нащупала уязвимое место в украинской экономике, поскольку на РФ приходится львиная доля экспортных поставок наших сыроделов.

По данным консалтинговой компании "ААА", при общем объеме производства сыра в Украине за прошлый год в объеме 179 тыс. тонн экспорт составил 80 тыс. тонн, из которых 85% приходятся на российский рынок. Причем именно те три предприятия, которые попали под запрет, обеспечивают основной его объем.

Ранее Россия уже проигрывала аналогичный сценарий - 20 января 2006 года. Тогда наши предприятия понесли колоссальные убытки. После этого неоднократно заявлялось о намерении диверсифицировать рынки сбыта, чтобы избежать в дальнейшем зависимости от политического настроения соседки, но этого так и не удалось достичь. Россия осталась для наших сыроваров едва ли не единственным покупателем.

Запрет, безусловно, негативно отразится на пищевой отрасли Украины и сельском хозяйстве в целом. «При общем объеме экспорта на 360 млн. долл. в 2011 году порядка 100-150 млн. долл. могут составить убытки. Для государства это - потеря валютных поступлений, для внутреннего рынка - снижение цен, что может отразиться не только на производителях сыра, но и молока», - отмечает эксперт ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Тарас Гагалюк. По его словам, цены на молоко, которое закупается для производства сыров, упадут на треть. «Для населения, которое сдает молоко на переработку, цена может упасть до 30%», - сказал Т.Гагалюк, отметив, что на сегодня в среднем закупочные цены на молоко от населения составляют 2,6 грн. за литр. Таким образом, максимум, на что может рассчитывать селянин, - 1,8 грн. за литр.

Такое вынужденное снижение цен совпадет с сезонным падением стоимости молока, вызванным ростом его производства в летний период. Все это может усугубить проблемы в отрасли и ускорить темпы сокращения поголовья КРС, людям попросту станет невыгодно содержать коров.

Что касается цен на сыры на внутреннем рынке, то, как отмечает М.Колесник, их снижение будет кратковременным. «Пока запасы будут реализовываться, цена будет низкой, а после этого товаропроизводители, скорее всего, будут вынуждены сокращать производство. Поэтому цена вырастет, но это не спасет аграриев, т.к. снижение закупочных цен на молоко наслоится на сезонное снижение», - сказала она.

Ряд предприятий уже заявили о намерении прекратить производство сыров. В частности, руководство компании "Молочный альянс", занимающей второе место среди украинских предприятий по поставкам продукции, пообещало остановить работу Пирятинского завода. "Мы вынуждены остановить завод, и прекращаем закупку молока у хозяйств и населения. Украинский рынок не сможет потребить настолько большие дополнительные объемы продукции", - заявил глава совета директоров компании Сергей Вовченко. По его словам, предприятие будет продолжать переговоры с Роспотребнадзором. "Продукция завода прошла исследования в РФ, и они подтвердили соответствие всем нормам российского техрегламента. Запрет поставок нанес нам значительный финансовый ущерб и ударил по имиджу честного производителя", - заявляют в "Молочном альянсе".

Для России «сырное» эмбарго также не пройдет незамеченным. На сегодня РФ не обеспечивает внутренний рынок продукцией собственного производства в полном объеме и является нетто-импортером. Доля украинских сыров в 2011 году на российском рынке составляла 10%, а в импорте всех сыров - 20%. По мнению экспертов, уже в ближайшее время россияне могут прочувствовать недостаток предложения продукции, а украинскую нишу может занять фальсификат.

Радовать сложившаяся ситуация может белорусских сыроваров - они являются претендентами на нашу долю российского рынка. Видимо поэтому правительство Беларуси незамедлительно поддержало действия северного соседа и заявило, что также введет запрет на ввоз украинских сыров. Первые заявления прозвучали еще в середине января из уст министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Михаила Русого, который выразил озабоченность по поводу качества поставляемых в Россию украинских сыров. Такая вот дружеская обеспокоенность за партнеров по Таможенному Союзу. При том, что к качеству украинского сыра, которые поставляется непосредственно в Беларусь, министр тогда никаких претензий не высказал. И вопрос, вроде бы, заглох почти на месяц. Впрочем, Беларусь снова "заговорила" буквально на следующий день после активизации действий со стороны России. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Надежда Котковец 8 февраля сообщила, что «скорее всего, мы ( - ред.) поддержим решение российских служб. Вопрос будет обсуждаться белорусскими ветслужбами», – отметила она. При этом госпожу Котковец не смутил тот факт, что Украина не осуществляет экспорт сыров на территорию Беларуси, скорее наоборот, их производители импортируют продукцию на наш рынок. Однако уже вчера из Беларуси зазвучал месидж на уровне самого министра "...все украинские сыры, что продаются на рынке Беларуси, аттестованы соответствующими государственными органами страны пребывания..." Т.е. создается впечатление, что белорусам, вроде как обидно, скорее, за соседнюю державу, а сами они - не в претензии...

Между тем, для Украины ситуация может усугубиться, поскольку мы экспортируем сыр и в Казахстан, который входит в Таможенный союз, а значит может «поддержать» Россию в данном вопросе.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины вечером 9 февраля заявило, что вопрос поставок сыра в Россию урегулирован. В рамках визита нашей делегации в Москву, державшегося в строгой секретности и который пресс-служба ведомства всячески опровергала, видимо, опасаясь «сглазить» результаты переговоров, была достигнута определенная договоренность. «Стороны пришли к тому, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая проинспектирует предприятия, ввоз продукции которых был приостановлен. Предполагается проведение Роспотребнадзором документарных проверок отдельных украинских предприятий, экспортирующих свою сырную продукцию на рынок Российской Федерации, с последующим проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы предприятий и оценкой наличия материально-технического оснащения лабораторной базы, которая осуществляет контроль качества и безопасности продукции, экспортируемой на российский рынок», - говорится в сообщении ведомства.

Однако, как свидетельствует практика, результатов таких инспекций можно ждать несколько месяцев и надеяться на скорое смягчение позиции со стороны России не приходиться.

Кроме сырной Украина имеет и другие "российскозависимые" отрасли - мясная, кондитерская и пивоваренная, но объемы их экспорта в РФ не являются настолько критическими. Причем кондитеры уже сориентировались с "прозрачностью и предсказуемостью" правил игры на российском рынке. В ответ на принятые соседкой в 2001 и 2005 годах санкции крупнейшие украинские производители приобрели производственные активы на территории Российской Федерации, чем застраховали себя от неприятностей.

Возможно, это станет поводом для украинских сыроваров пересмотреть свою экспортную политику. И если качество продукции пока не позволяет выйти на рынок Европейского Союза, то, может, стоит заняться его повышением, чтобы через пару лет снова не кусать локти после очередного "северного" эмбарго.

Лилия Коваль (УНИАН)