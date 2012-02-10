Завтра на западе и востоке Украины будет местами 33° мороза

В субботу, 11 февраля, на западе и востоке Украины будет местами 30-33° мороза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в субботу по Украине осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 22-27° мороза, на западе и востоке местами - 30-33°; днем - 14-19° мороза; в Закарпатье и в южной части ночью - 17-22°, днем - 8-13° мороза; на Южном побережье Крыма ночью - 10-12°, днем - 0-5° мороза.

По Киевской области небольшая облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 22-27°, днем - 14-19° мороза.

В Киеве без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 22-24°, днем - 15-17° мороза.