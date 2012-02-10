Азаров: украинские сыры высокого качества и не содержат пальмового масла

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заверяет, что украинские сыры высокого качества и не содержат пальмового масла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в Латвийском университете перед студентами и учениками украинской школы в Риге.

«У нас сыры прекрасного качества. Конечно, никакого пальмового масла нет», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Зачем нам в сыры добавлять пальмовое масло? У нас своего хватает», - пошутил премьер-министр Украины.

При этом запрет на импорт украинских сыров некоторых производителей он назвал «уловкой российских компаний, которые лоббируют в правительстве РФ введение ограничительных мер на украинскую продукцию".

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что лоббирование интересов в принципе является распространенной практикой, однако в отношениях между Украиной и Россией подобных ситуаций возникать не должно. «На мой взгляд, так не должно быть, поскольку мы имеем различные межправительственные договоры, которые обеспечивают свободное поступление товаров на рынки наших стран», - сказал он.

В свою очередь, Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО надеется, что проблема с поставками украинских сыров в Россию будет решена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал в своем выступлении перед студентами Киевского института международных отношений.

«Удивило, мягко говоря, заявление руководителя Роспотребнадзора относительно украинских сыров. От того что сыра будет меньше в российских магазинах - вряд ли выиграют российские потребители. Надеюсь, мы сумеем решить эту проблему», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН,8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза в РФ сыров трех украинских предприятий.

Ранее Роспотребнадзор заявлял, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

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