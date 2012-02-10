Высший хозсуд Украины вернул Укоопсоюзу рынок в Николаевской области

Высший хозяйственный суд Украины вернул Николаевскому областному потребсоюзу сельскохозяйственный рынок в Первомайске Николаевской области, который ранее находился в ведении Первомайского городского совета.

Как сообщили УНИАН в Укоопсоюзе, соответствующее решение суда юристы союза получили 10 февраля.

По информации Укоопсоюза, более 20 лет назад исполком Николаевского областного совета передал колхозные рынки в ведение организациям потребительской кооперации. В соответствии с законодательством, право собственности на рынок в Первомайске (3,2 га земли, хозпостройки площадью 2,8 тыс.кв. м) кооператоры закрепили всеми необходимыми документами, в том числе и в исполкоме Первомайского горсовета.

Однако, в 2010 году Первомайский городской совет отменил свое решение и обязал БТИ отменить все документы о праве собственности на недвижимое имущество Николаевского союза потребительской кооперации. При этом в 2011 году исполком изменил адреса объектов недвижимого имущества облпотребсоюза и передал коммунальному предприятию «Флора». В Укоопсоюзе отметили, что официальные налоговые сборы в бюджеты и фонды после такой передачи рынка снизились в несколько раз.

Защищая свое право собственности, Николаевский облпотребсоюз обратился в Хозяйственный суд Николаевской области, который в марте 2011 года удовлетворил требования союза в полном объеме. Однако Одесский апелляционный хозяйственный суд отменил это решение и удовлетворил требования Первомайского городского совета.

Вместе с тем, в союзе сообщили, что Высший хозяйственный суд отменил решение апелляционной инстанции, а решение суда первой инстанции оставил в силе, фактически позволяя Николаевскому облпотребсоюзу вернуть свое имущество.

Справка УНИАН. Укоопсоюз (Укоопспілка) объединяет более 10 тыс. 500 магазинов в селах и районах, а также 423 из 2758 существующих в Украине рынков (более 15%). Только за счет организации рынков Укооспсоюз обеспечивает торговыми местами 261 тыс. частных предпринимателей (около 30% от всех торговых мест на рынках Украины), значительная часть которых – реализуют сельхозпродукцию отечественного производства (каждое десятое торговое место). В системе Укоопсоюза также функционируют 265 производственных предприятий, среди которых - производство из отечественного сырья консервации, варенья, сладких вод, соков, хлебобулочных изделий.