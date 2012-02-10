Украине придется пересевать около 3,5 млн. га озимых - Азаров

Рига. В Украине в текущем году придется пересевать около 3,5 млн. га площадей озимых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил в ходе украинско-латвийского круглого стола.

«Нам придется где-то пересевать, но порядка, наверное, 3,5 млн. гектар», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что причиной необходимости пересева является отсутствие дождей в осенний период и зимний мороз, что негативно отразилось на посевах озимых культур.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что в Украине весной нуждаются в пересеве около 2 млн. га озимых культур.

По данным Минагропрода, в Украине озимой пшеницей было засеяно 6,5 млн. га, ячменем - 1,2 млн. га, рожью - 0,3 млн. га и озимым рапсом - 0,9 млн. га.

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