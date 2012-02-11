Присяжнюк призывает не политизировать проблему экспорта сыра в Россию

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК призывает не политизировать проблему экспорта украинского сыра в Российскую Федерацию.

Об этом он сказал в эфире «Шустер Live» на Первом национальном телеканале в пятницу вечером.

Министр отметил: «Хотел бы, чтобы эта тема не была сильно заполитизирована и не вызывала такого ажиотажа, особенно такого информационного ажиотажа».

Н.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что при импорте-экспорте продуктов питания проблемы возникали всегда между разными странами. При этом он сообщил, что Украина поставляет сыр в 16 стран.

По его словам, «катастрофы нет» в вопросе экспорта сыра, а есть технические вопросы, которые необходимо решать.

Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что «из 18 заводов, которые имеют право экспортировать сыры в РФ, на сегодняшний день приостановлен экспорт продукции только трех предприятий». «Это не тотальный масштабный запрет экспорта», - добавил министр.

Как сказал Н.ПРИСЯЖНЮК, существуют договоренности с Россией о том, что «после изучения технических регламентов, будет направлена комиссия в составе специалистов, будет проведена инспекция заводов, будет принято решение».

Он отметил, что нельзя пренебрегать российским рынком. По его словам, в прошлом году объем экспорта украинской сельхозпродукции составил 13,5 млрд. долларов, из них 4 млрд. – в Россию, 3,6 млрд. – в страны Евросоюза.

Н.ПРИСЯЖНЮК также заявил, что во время его последнего визита в Россию никакого игнорирования его как министра не было. Он отметил, что даже было «дополнительно получено разрешение на экспорт (из Украины - УНИАН) мясной продукции четырьмя предприятиями - двумя предприятиями, которые производят курятину, и двумя предприятиями, которые производят мясо свинины».

Как заверил Н.ПРИСЯЖНЮК, «кроме экономики, ничего нет» в переговорах с российской стороной по поводу экспорта сыра и другой сельхозпродукции.

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Как сообщал УНИАН, раньше председатель Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что ведомство с 7 февраля вводит запрет на ввоз в Россию сыров некоторых украинских производителей, которые заняли неконструктивную позицию в решении проблемы качества этой продукции.

8 февраля пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины заявила, что Госветфитослужба не получала официальной информации о введении Роспотребнадзора запрета на поставки в Россию украинских сыров.

Накануне, 7 февраля, министр аграрной политики Н.ПРИСЯЖНЮК и председатель Госветфитослужбы Иван БИСЮК находились с рабочим визитом в России.

Вместе с тем, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий.