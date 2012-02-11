Азаров возмущен реакцией главного санврача России на свои высказывания

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ возмущен реакцией главного санитарного врача России Геннадия ОНИЩЕНКО на высказывания главы украинского правительства о качестве украинских сыров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня в Киеве во время встречи с главными редакторами СМИ стран СНГ, Балтии и Грузии.

«Ваш главный санитарный врач позволяет в адрес премьер-министра Украины высказываться. Это что - нормальные обстоятельства? Разве нормальное явление? У нас бы позволил себе главный санитарный врач Украины что-то говорить в адрес премьер-министра России? Он бы завтра вылетел с работы. Это не его уровень», - подчеркнул Н.АЗАРОВ, обращаясь к участникам встречи, среди которых было множество российских журналистов.

По мнению Н.АЗАРОВА, главный санитарный врач должен отвечать за санитарную ситуацию в стране, а не вмешиваться в политические отношения двух стран.

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Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза в РФ сыров трех украинских предприятий.

Ранее Роспотребнадзор заявлял, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

10 февраля Н.АЗАРОВ, выступая перед студентами Латвийского университета и учениками Украинской школы в Риге, заверил, что украинские сыры - высокого качества и не содержат пальмового масла. «Зачем нам в сыры добавлять пальмовое масло? У нас своего хватает», - пошутил премьер. При этом запрет на импорт украинских сыров некоторых производителей он назвал «уловкой российских компаний, которые лоббируют в правительстве РФ введение ограничительных мер на украинскую продукцию».

В свою очередь министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО выразил надежду, что проблема с поставками украинских сыров в Россию будет решена. Выступая 10 февраля перед студентами Киевского института международных отношений, он сказал: «Удивило, мягко говоря, заявление руководителя Роспотребнадзора относительно украинских сыров. От того, что сыра будет меньше в российских магазинах, вряд ли выиграют российские потребители. Надеюсь, мы сумеем решить эту проблему».

В ответ Г.ОНИЩЕНКО заявил, что решил приостановить выполнение договоренностей по «сырной проблеме», достигнутых 9 февраля на переговорах с министром аграрной политики Украины Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ.

Г.ОНИЩЕНКО сказал, что такое решение принято в связи с заявлениями Н.АЗАРОВА и К.ГРИЩЕНКО.

«Я ознакомился с этими комментариями, сделанными на лекции студентам. Позицию внешнеполитического органа Украины, изложенную почти на уличном фольклоре, можно объяснить усталостью конца недели и волнением от занятия, не свойственного столь высокому должностному лицу»,- сказал он.

По словам Г.ОНИЩЕНКО, «комментарий руководителя исполнительной власти Украины полностью отрицает достигнутые договоренности с министром сельского хозяйства. Министр признал существование проблем, и мы выработали комплекс мероприятий по нормализации ситуации. Возникает вопрос: была ли компетенция у министра сельского хозяйства Украины для ведения переговоров и принятия решений? Продемонстрированный плюрализм мнений сам по себе является проблемой, но мы готовы подождать выработки единого взгляда на эту позицию внутри исполнительной власти Украины и определения компетенции ведомства, которое будет его высказывать. Мы даже готовы к тому, что дальнейшие переговоры по поставкам сыра будет вести Министерство культуры Украины».