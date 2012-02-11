Завтра днем в Украине ожидается 13-18° мороза

Завтра в Украине ночью ожидается 23-28° мороза, местами 30-33°, днем 13-18° мороза.

В южной части и на Закарпатье ночью 17-22°, днем 7-12° мороза, на Южном побережье Крыма ночью 6-9° мороза, днем около 0°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Без осадков, только на юге Крыма небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южной части северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киевской области в воскресенье температура ночью 23-28°, местами 30-32° мороза, днем 13-18° мороза. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. В Киеве ожидается температура ночью 24-26°, днем 14-16° мороза.