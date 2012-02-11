МИД Украины: заявление Онищенко выказывает политическую подоплеку "сырной проблемы"

В МИД Украины удивлены последним заявлением руководителя Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача РФ Геннадия ОНИЩЕНКО касательно "сырной проблемы", поскольку оно откровенно выказывает политическую подоплеку вопроса.

Об этом УНИАН заявил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«Мы просто удивлены тем, что г-н ОНИЩЕНКО подобными заявлениями просто откровенно выказывает политическую подоплеку всего так называемого «сырного вопроса». Потому что увязывать возможности поставок украинской сырной продукии на российский рынок с политическими оценками данной ситуации, высказаными министром, - это откровенно признавать, что весь вопрос в политике, а не в качестве сыра. Совершенно непонятно, как тот факт, что министр иностранных дел Украины, как и положено, отстаивает интересы национальных производитилей, влияет на то, содержится или не содержится пальмовое масло в сыре. Это выглядит, как откровенный шантаж, по схеме: как вы смеете еще нам перечить…», - прокомментировал О.ВОЛОШИН ситуацию.

По его словам, если у Г.ОНИЩЕНКО есть какие-то претензии к сыру, то он должен доказывать их на экспертном уровне, а не вступать в полемику с главой внешнеполитического ведомства.

«Насколько мы понимаем, в Росссии достаточно профессиональный МИД, который может полемизировать с нами без помощи людей, уполномоченных заниматься совсем другими функциями», - отметил О.ВОЛОШИН.

Он сообщил, что вопрос будет ставиться на переговорах между министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО и министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ, намеченных на начало следующей недели.

«Во вторник на заседании Подкомиссии международного сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Безусловно, вопрос защиты интересов наших производитилей будет среди приоритетных на этом заседании», - сообщил представитель МИД Украины.

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Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза в РФ сыров трех украинских предприятий.

10 февраля премьер-министр Николай АЗАРОВ, выступая перед студентами Латвийского университета и учениками Украинской школы в Риге, заверил, что украинские сыры - высокого качества и не содержат пальмового масла. «Зачем нам в сыры добавлять пальмовое масло? У нас своего хватает», - пошутил премьер. При этом запрет на импорт украинских сыров некоторых производителей он назвал «уловкой российских компаний, которые лоббируют в правительстве РФ введение ограничительных мер на украинскую продукцию».

В свою очередь министр иностранных дел К.ГРИЩЕНКО выразил надежду, что проблема с поставками украинских сыров в Россию будет решена. Выступая 10 февраля перед студентами Киевского института международных отношений, он сказал: «Удивило, мягко говоря, заявление руководителя Роспотребнадзора относительно украинских сыров. От того, что сыра будет меньше в российских магазинах, вряд ли выиграют российские потребители. Надеюсь, мы сумеем решить эту проблему».

В ответ Г.ОНИЩЕНКО заявил, что решил приостановить выполнение договоренностей по «сырной проблеме», достигнутых 9 февраля на переговорах с министром аграрной политики Украины Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ.

Г.ОНИЩЕНКО сказал, что такое решение принято в связи с заявлениями Н.АЗАРОВА и К.ГРИЩЕНКО.

«Я ознакомился с этими комментариями, сделанными на лекции студентам. Позицию внешнеполитического органа Украины, изложенную почти на уличном фольклоре, можно объяснить усталостью конца недели и волнением от занятия, не свойственного столь высокому должностному лицу»,- сказал он.

По словам Г.ОНИЩЕНКО, «комментарий руководителя исполнительной власти Украины полностью отрицает достигнутые договоренности с министром сельского хозяйства. Министр признал существование проблем, и мы выработали комплекс мероприятий по нормализации ситуации. Возникает вопрос: была ли компетенция у министра сельского хозяйства Украины для ведения переговоров и принятия решений? Продемонстрированный плюрализм мнений сам по себе является проблемой, но мы готовы подождать выработки единого взгляда на эту позицию внутри исполнительной власти Украины и определения компетенции ведомства, которое будет его высказывать. Мы даже готовы к тому, что дальнейшие переговоры по поставкам сыра будет вести Министерство культуры Украины».