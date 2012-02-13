Образцы украинского сыра отправлены в иностранные лаборатории

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины направила образцы украинского сыра в иностранные лаборатории для экспертизы на соответствие стандартам качества.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил глава Госветфитослужбы Иван БИСЮК.

«Мы параллельно проводим исследования в лабораториях других стран. На прошлой неделе были отправлены 4 образца», - сообщил И.БИСЮК, отметив, что образцы отобраны из продукции, произведенной до начала года предприятиями, которые обвинили в фальсификате и ограничили экспорт в РФ.

По его словам, результаты исследования можно ожидать в середине марта.

Отвечая на вопрос, будут ли по результатам исследования приниматься какие-либо действия или санкции, И.БИСЮК сказал, что «эти результаты, скорее всего, для подтверждения того, что мы правильно проводим исследования в нашем институте и наших лабораториях».

При этом он отметил, что ветфитослужба продолжает проводить исследования сыров в собственных лабораториях, и «на пятницу на вечер во всех пробах, которые мы проводили по исследованию сыров, мы растительных жиров не нашли нигде».

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Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

В ходе рабочей поездки 8-9 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Геннадием ОНИЩЕНКО и обсудил вопросы поставок сырных продуктов украинских производителей на рынок России. Также они договорились о проведении инспекции украинских производителей сыра.