Госветфитослужба просит россиян проинспектировать украинских производителей сыра

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины направила Роспотребнадзору письмо с просьбой провести инспекцию украинских производителей сыра на предмет экспорта в РФ.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил глава Госветфитослужбы Иван БИСЮК. «Об инспекции мы будем еще с ними договариваться. Мы официальное письмо направили с предложением в ближайшее время прислать рабочую группу для инспекции», - сообщил И.БИСЮК, отметив, что конкретная дата проведения проверок будет обсуждаться после того, как Россия сообщит о готовности провести инспекцию.

По его словам, выводы о качестве украинских сыров можно будет сделать после того, как украинские и российские специалисты отберут пробы и проведут исследования продукции. «Мы на заводе в присутствии всех отберем пробы сыра со всех партий, они для себя, мы для себя. Параллельно проведем исследования, возможно совместными рабочими группами, и после этого будут какие-то выводы, будет общее рабочее совещание, на котором будут подведены итоги и принято какое-то решения», - сказал И.БИСЮК.

Кроме того, он сообщил, что стороны намерены сверить методики проведения исследований. «Мы с Роспотребнадзором договорились о том, чтобы сверить наши методики, сверить ДСТУ, по которым проводятся исследования, совпадают ли они, правильно ли мы или они делают», - сказал глава Госветфитослужбы.

Кроме того, он призвал не обострять ситуацию, сложившуюся вокруг запрета ряду украинских производителей экспортировать продукцию в РФ. «Мы просим, чтобы в этот процесс никто не вмешивался. Пусть работают специалисты, между собой делятся информацией — это скорее приведет к разблокированию ситуации, чем нагнетание вокруг этого страстей», - отметил И.БИСЮК.

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Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

В ходе рабочей поездки 8-9 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Геннадием ОНИЩЕНКО. Они обсудили вопросы поставок сырных продуктов украинских производителей на рынок России и договорились о проведении инспекции украинских производителей сыра.