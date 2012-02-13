В наших сырах растительных жиров нет – председатель Госветслужбы

«Те результаты исследований, которые мы имеем сейчас, дают основания нам смело говорить, что в наших сырах растительных жиров нет». Такое мнение Институту Горшенина высказал председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК накануне круглого стола «К чему приведет торговая война Украины и России?».

По его словам, «это не только мы говорим, это говорят и независимые эксперты, и независимые лаборатории, «Укрметртестстандарт», лаборатории ветеринарной медицины и т. п. Но мы должны сверить наше законодательство относительно методик проведения исследований».

И.БИСЮК напомнил, что Госветслужба сегодня обратилась «в некоторые другие страны с просьбой взять «слепые» образцы для того, чтобы они дали нам свои результаты, и хотим сравнить, будут ли наши результаты совпадать с их».

По мнению председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, «то, что произошло, – я считаю, что это обычный рабочий момент. Приостановлены поставки с трех предприятий, но на сегодняшний день на рынок России продукцию поставляют 18 молочных предприятий».

«Я думаю, что все будет хорошо – у нас есть договоренность, министр Николай ПРИСЯЖНЮК встречался с Геннадием ОНИЩЕНКО, договорились о том, что мы сейчас работаем на уровне экспертов, на уровне условий и ГСТУ, потом мы приглашаем их посетить с инспекцией все перерабатывающие предприятия, которые закрыты, а если захотят и другие посмотреть - мы не будем возражать. И они сказали, что на основании этого будут принимать соответствующие решения», - сообщил чиновник.

При этом И.БИСЮК считает, что сейчас украинское законодательство слишком либерально для производителей продукции.

По его словам, «законодательство предусматривает, что за качество продукции отвечает производитель, переработчик, а такая структура как Госпотребинспекция должна контролировать. Она и контролирует – на полке, а не в процессе производства. Санитарно-эпидемиологическая служба, которая также согласно законодательству, как и Госпотребинспекция, принимает участие в процессах контроля качества, может проводить исследования на качественные показатели на предприятии не чаще, чем один раз в год. Единственным документом, который сегодня удостоверяет качество продукции, является декларация производителя, которую отменили летом 2011 году законом в Верховной Раде, или сертификат качества, который выдает производитель – это как сопроводительный документ к готовой продукции. Там написано, что этот продукт собой представляет, согласно какой документации или техническим условиям, или другим регламентам он изготовлен, и там, конечно, есть маркировка, которая входит в его состав. Так вот, если есть такой фальсификат, это считается нарушением действующего законодательства, но, должен сказать, что за нарушение этого законодательства у нас не очень суровые наказания, которые бы побуждали переработчика четко контролировать эти процессы».

Как отметил И.БИСЮК, «сейчас в законопроектах о безопасности и качестве пищевых продуктов, которые готовили уже мы – Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба, и внесение изменений в Уголовно-процессуальный, в административный кодекс – там уже производитель готовой продукции или переработчик будет нести серьезные наказания за нарушение и качества, и безопасности пищевого продукта, в зависимости от разных степеней или следствий халатности. А пока это почти ничем не карается, вот такое у нас либеральное законодательство».

В то же время, считает И.БИСЮК, дело рано переводить в политическую плоскость. «Если вы хотите потерять доброе дело, то отдайте этот вопрос на политические дебаты, политики его быстро погубят и похоронят нашу международную торговлю. Это 100%. Потому что тогда амбиции вступают в силу, и когда начинает переводиться этот вопрос из профессиональной плоскости в политическую, а противоположная сторона тоже смотрит телевидение и анализирует ситуацию, это начинает вызывать некоторое сопротивление. Поэтому должны говорить между собой профессионалы. И когда мы придем к заключению, что «кони не виноваты», что у нас все в порядке и мы уже на 100% говорим, что это так, тогда, по-видимому, нужно подключать к этому делу политиков», - заявил эксперт.

В свою очередь, президент корпорации УПЭК Анатолий ГИРШФЕЛЬД считает, что торговой войны между Украиной и Россией на сегодняшний день нет. В частности, комментируя ситуацию с отказом Российской железной дороги от использования украинских вагонов после ряда аварий на железнодорожных путях РФ, эксперт отметил: «Можно говорить о домыслах, а можно – о формальных вещах. Не знаю, что там происходит с сыром, но думаю, что и там, и там есть процедура сертификации и свои стандарты. Что касается вагонов, я подобного запрета не знаю. Потому что, исходя из тех источников и из той информации, которой я владею, существует информация о разломах боковой рамы, что привело к отзыву сертификата на производство этой продукции. Поскольку продукция не сертифицирована, конечно, она не может поставляться на территорию РФ».

По мнению А.ГИРШФЕЛЬДА, «каждый раз нужно внимательно анализировать причины того или другого запрета, в каком поле они находятся – законодательном или поле домыслов журналистов».

«Я вижу довольно четкие вещи: сошли (с рельс) вагоны с разломом боковой рамы, и ко всем производителям применены меры проверки. Если окажется, что у российских производителей не отзывали сертификаты, а у украинских – отзывали, тогда это признаки торговой войны. Пока такой информации у меня нет», - заявил А.ГИРШФЕЛЬД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский сыр снова в российской мышеловке