В Украине озимые зерновые на 66% площадей в хорошем и удовлетворительном состоянии

В Украине по состоянию на 9 февраля 2012 г. озимые зерновые культуры находились в хорошем и удовлетворительном состоянии на 66,2% площадей.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, переданном УНИАН.

Сообщается, что озимые зерновые находятся в хорошем состоянии на 1,836 млн. га, что составляет 25,6% от общей площади посевов. В удовлетворительном состоянии находятся 2,92 млн. га (40,6%), слабые и изреженные посевы – на 2,425 млн. га (33,8%), а на 1,218 млн. га (14,5%) всходы не получены. По данным министерства, всего озимые зерновые посеяны на площади 8,399 млн. га, а всходы получены на 7,181 млн. га (85,5%).

Кроме того, в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 66,2% посевов озимого рапса. В частности, в хорошем состоянии 248 тыс. га (32,7%), в удовлетворительном – 254 тыс. га (33,5%), слабые и изреженные — 257 тыс. га (33,8%), и на площади 203 тыс. га (21,1%) всходы не получены. Всего озимым рапсом засеяно 962 тыс. га, из на 759 тыс. га получены всходы (78,9%).

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