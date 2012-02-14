Лавров: МИДы Украины и РФ призывают к взаимоприемлемым решениям в вопросе поставок сыров

Нижний Новгород. Министерства иностранных дел Украины и РФ призывают профильные ведомства и компании искать взаимоприемлемые решения в вопросе поставок молочной продукции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ сказал на пресс-конференции в Нижнем Новгороде по итогам заседания Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии, комментируя введение РФ запрета на поставки молочной продукции некоторых украинских производителей в.

«В известной степени мы все переходим на регламенты, отвечающие стандартам Европейского Союза, и видимо этот переходный период будет сопряжен с какими-то притираниями к этой новой ситуации», - отметил С.ЛАВРОВ.

Он подчеркнул, что вопросами стандартизации качества продуктов питания должны заниматься профессионалы.

«Попробуйте продать колбасу, сало и сыр на рынок Евросоюза и тогда вы поймете, что такое настоящие барьеры», - отметил С.ЛАВРОВ.

«МИДы двух стран посылают политические импульсы профильным ведомствам, компаниям о необходимости искать взаимоприемлемые решения», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что Россия с 7 февраля вводит запрет на ввоз сыров отдельных украинских производителей. По его словам, в ходе проверок, проведенных в 62 субъектах России, было отобрано 178 образцов украинских сыров, из них 38 не соответствовали установленным нормативам по жирокислотному составу.

8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).