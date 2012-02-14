Беларусь в этом году планирует собрать 8,8 млн. тонн зерна

Минск. В планах Беларуси в текущем году получить урожай зерна в объеме 8,8 млн. тонн, что на 425 тыс. тонн больше, чем в 2011 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил сегодня премьер-министр РБ Михаил МЯСНИКОВИЧ на заседании Президиума Совмина, на котором рассматривалась готовность сельхозорганизаций к весенним полевым работам.

Он отметил, что хороший урожай зависит от высокого уровня весенних полевых работ

«Задания на 2012 год у нас крайне напряженные. Мы должны, в соответствии с нашими планами, выйти на 8,8 млн. тонн зерна, 4,3 млн. тонн сахарной свеклы и целый ряд других показателей», - подчеркнул премьер-министр Беларуси.

По словам М.МЯСНИКОВИЧА, правительство приняло все необходимые организационные и финансовые решения для своевременного и успешного проведения посевной кампании.

«Решены вопросы по обеспечению хозяйств топливом. На эти цели предусмотрено около 7 трлн. рублей. Здесь не должно быть вопросов, все необходимые решения по горюче-смазочным материалам приняты», - отметил руководитель белорусского правительства.

М.МЯСНИКОВИЧ также сообщил, что проведена серьезная работа по обеспечению аграриев минеральными удобрениями.

«Мы должны закупить порядка 285 кг действующего вещества на гектар, это тянет в общем на 8,2 трлн. рублей, что на 3 трлн. рублей больше расходов 2011 года. Эти вопросы также практически решены с учетом возможностей бюджета и переходящих остатков прошлого года», - сказал премьер-министр Беларуси.

Справка УНИАН. По итогам 2011 года в Беларуси обеспечен прирост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на 6,6% при прогнозе 7-8%, главным образом, за счет роста продукции растениеводства.

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