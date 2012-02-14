Минагропрод отказался освободить импорт семян кукурузы от НДС

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины отказалось от намерения освободить импорт семян кукурузы от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно вопросов налогообложения семян кукурузы" не будет вноситься на рассмотрение Верховной Рады.

«Освобождение от НДС (импорта семян кукурузы - УНИАН) мы не будем вносить, так как достаточно мало времени и достаточно маленький объем», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК. Он отметил, что обложение импорта семян кукурузы НДС сохранится, при этом добавил, что министерство провело переговоры с поставщиками семян и достигло договоренностей о стабильности цен на семена.

Как сообщал УНИАН, в январе Минагропрод предложил временно, до 1 мая 2012 года, освободить импорт семян кукурузы от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС).

Соответствующий законопроект был подготовлен с целью снижения стоимости импортируемых семян кукурузы, которые будут использованы для пересева озимых зерновых, путем освобождения от уплаты НДС при ввозе на таможенную территорию Украины. По данным Минагропрода, требовалось создать благоприятные условия для ввоза на территорию Украины семян кукурузы в связи с необходимостью пересева около 2 млн. га зерновых культур. «Основной культурой для пересева является кукуруза, площади которой в 2012 году планируется увеличить до 4,3 млн. га, что по сравнению с прошлым годом на 700 тыс. га больше, что предусматривает импорт семян кукурузы в объеме до 30 тыс. тонн», - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

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