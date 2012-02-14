Минудобрения и топливо для проведения посевной кампании удешевят

Правительство Украины намерено удешевить минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы для проведения посевной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК. «Правительство сейчас работает над тем, чтобы подготовиться к дополнительному выделению горюче-смазочных материалов и их удешевлению», - сообщил министр, отметив, что, по оценкам Минагропрода, необходимо будет дополнительно выделить около 200 тыс. тонн дизтоплива и 40 тыс. тонн бензина. Он добавил, что на сегодняшний день Министерство энергетики и угольной промышленности изучает размер возможного удешевления.

Кроме того, Минагропрод инициирует удешевление около 700 тыс. тонн удобрений и «удобрения планируется удешевить примерно на 600-700 грн. за тонну».

Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что министерство еще не проводило оценку затрат на весеннюю посевную кампанию, отметив, что «то, что государство может сейчас сделать, - это удешевление и обеспечение семенами, удешевление удобрений и горюче-смазочных материалов, и научные рекомендации и прогнозы, какими культурами, в каких объемах и в каких регионах желательно пересевать, чтобы получить более высокий урожай».

Н.ПРИСЯЖНЮК напомнил, что министерство увеличило прогноз пересева озимых культур до 3,5 млн. га, в том числе 3 млн. га - зерновых и 0,5 млн. га - технических культур.

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