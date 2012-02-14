Потери украинских производителей сыра из-за запрета России могут достичь 300 млн. долл. - эксперт

Потери украинских производителей сыра в связи с частичной потерей рынка Российской Федерации могут достигнуть 300 млн. долл. в год.

Такое мнение сегодня, 14 февраля, в ходе круглого стола на тему «К чему приведет торговая война Украины с Россией?», организованного Институтом Горшенина, высказал директор агентства «AgriSurvey» Украинского клуба аграрного бизнеса Тарас ГАГАЛЮК.

По его словам, не смотря на то, что запрет на импорт украинских сыров в РФ коснулся только трех предприятий, именно они занимают не менее 50% от всего объема импорта украинских сыров в Россию. «Если мы посчитаем, что общий объем поступлений от продажи сыров в РФ составляет около 600 млн. долл., то потери от введения запрета могут составить порядка 300 млн. долл. в год. Поэтому , когда звучат призывы не драматизировать ситуацию, нужно понимать насколько она серьезна — могут быть закрыты заводы, люди потеряют работу. Поэтому следует как можно скорее решить этот вопрос», - убежден эксперт.

При этом Т.ГАГАЛЮК напомнил, что акции украинских компаний, которые сегодня являются основными поставщиками сыров в Россию, котируются на мировых фондовых биржах. «В этой связи им в принципе невыгодно производить сыры с добавлением каких-то неразрешенных компонентов, потому что в случае их выявления по репутации этих компаний будет нанесен тяжелый удар. Они просто потеряют своих зарубежных инвесторов», - добавил он.

В свою очередь, заместитель председателя Аграрного союза Украины Василий ЯРОШОВЕЦ высказал убеждение в необходимости отделять политическую составляющую «сырной войны» с РФ от технической. «Если помните, у нас была подобная история с растительным маслом, когда в украинском подсолнечном масле было обнаружено машинное масло. Был скандал на весь мир, так как Украина является одним из крупнейших поставщиков подсолнечного масла в мире. Тогда мы спокойно отработали все технические моменты и сегодня никаких претензий к качеству украинского масла нет. Сейчас мы видим, что агропромышленный комплекс настроен на отработку всех вопросов к качеству украинских сыров, которые диктует покупатель. Таким образом, можно надеяться, что технический аспект проблемы будет снят в ближайшее время. Что же касается политической составляющей, то это не вопрос аграриев, а политиков», - сказал В.ЯРОШОВЕЦ.

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Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

В ходе рабочей поездки 8-9 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК встретился с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Геннадием ОНИЩЕНКО и обсудил вопросы поставок сырных продуктов украинских производителей на рынок России. Также они договорились о проведении инспекции украинских производителей сыра.